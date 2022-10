Uç Nokta Oluşturma

Şimdi kendi uç noktanızı yaratma zamanı! Son modülde zaten kendi iş sürecimizi oluşturduk ancak şu ana kadar pratikte deneme fırsatımız olmadı. Şimdi yapacağız.

Uç nokta kurulumu

Bunu yapmak için New Group düğmesine basarak ayrı bir uç nokta grubu oluşturmak en iyisidir. Buna AppMaster Course ve ona yeni bir uç nokta ekleyelim.





Gerekli ayarlar ekran görüntüsünde görülebilir ve zor olmamalıdır. Bir yöntem seçmeniz ( GET kullanmak mantıklıdır), URL ayarlamanız ( module4-basic bir örnektir, ancak başka herhangi birini belirtebilirsiniz) ve gerekli iş sürecini seçmeniz (4. modülde oluşturulmuş ve çağrılmıştır) gerekir. Basic functions ).

Middleware sekmesinde, Token Auth (varsayılan olarak etkindir) hemen devre dışı bırakabilir ve yetkili kullanıcılarla kısıtlamadan bu uç noktaya erişimi açabilirsiniz.

Bu, uç noktanın oluşturulmasını tamamlar. Uygulamayı yayınlayabilir ve kullanabilirsiniz! Sadece nasıl kullanılacağını bulmak için kalır.

Bunu, komut satırını kullanarak ilk modülde olduğu gibi yapmak mümkündür. Veya ikinci modülde olduğu gibi, External API Request yetenekleri aracılığıyla. Ancak, bu seçeneklerin her ikisi de en uygun olarak adlandırılamaz.

Çalım

AppMaster , kullanacağımız Swagger adlı daha kullanışlı bir araca sahiptir.

Swagger nedir? Kısacası, bu etkileşimli belgeler oluşturmak için bir dizi araçtır. İlerleyen zamanlarda daha detaylı inceleme fırsatımız olacak. Ve mevcut aşamada, Swagger uygulamamızın tüm uç noktalarını görmeyi, istek parametrelerini incelemeyi ve beklenen yanıtı görmeyi mümkün kıldığını anlamak yeterlidir. Ve en önemlisi, herhangi bir isteği yerine getirmeyi ve sonucu hızlı bir şekilde almayı mümkün kılar.

Açmak için Preview düğmesini tıklayın ve Project API bölümünde Development seçin (Uygulamayı yayınlamayı unutmayın!)





Açık tarayıcı sekmesinde, oluşturulan uç noktayı bulmalıyız. Try it out düğmesine tıklayın, gerekli verileri girin ve Execute düğmesine tıklayarak isteği gönderin.





Her şey doğru yapılırsa, sonuç ekran görüntüsüyle eşleşecektir. Cevap, X ve Y ile yapılan matematiksel işlemlerin sonucunu gösterir (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve bir bölme daha, ancak zaten ilk ondalık basamağa yuvarlanmıştır).

Bir sonraki modülde önyüzün oluşturulmasını inceleyeceğiz ve bir web uygulaması oluşturacağız ve kendi uygun admin panelimizi yapacağız.