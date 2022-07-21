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  • Veri Modelleri Tasarımcısı

AI yardımı ile Veritabanı Şeması Görsel Tasarımcısı

Bir veritabanı tasarlayın ve görselleştirin ve karmaşık kod yazmaya gerek kalmadan bir diyagrama basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle tablolar arasında ilişkiler oluşturun.

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Real Backend
Veritabanı tasarım aracı

Veritabanından bağımsız modeller ve ilişkiler oluşturun

Bir gün geliştirilmekte olan tüm uygulamaların veritabanından bağımsız olacağına dair bir hayaliniz var mı? Bir gün birisinin istediğiniz her veritabanı motorunu kullanabilecek bir sistem kuracağına dair bir hayaliniz var mı? Aslında AppMasterile mümkün!

PostgreSQL and project deployment to cloud service
Nasıl çalışır

Sözdizimi yerine modellemeye odaklanın

AppMaster Database Designer, kodsuz MySQL veritabanı tasarım aracıdır. Aşağıdakiler gibi birçok işlemi gerçekleştirmenize yardımcı olur:

  • Herhangi bir karmaşıklığın şema diyagramlarını oluşturun Herhangi bir karmaşıklığın şema diyagramlarını oluşturun
  • Bir veritabanı yapısını görsel olarak tasarlayın ve düzenleyin Bir veritabanı yapısını görsel olarak tasarlayın ve düzenleyin
  • Modeller arasında yabancı anahtar ilişkileri ekleyin ve görüntüleyin Modeller arasında yabancı anahtar ilişkileri ekleyin ve görüntüleyin
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Temel iş mantığı ve UI bileşenleri için otomatik değişiklik yayılımı
Temel iş mantığı ve UI bileşenleri için otomatik değişiklik yayılımı Temel iş mantığı ve UI bileşenleri için otomatik değişiklik yayılımı

Veritabanı değişiklik sürecinizi otomatikleştirmek, hayatı herkes için daha kolay ve daha güvenli hale getirir. Manuel süreciniz yıllarca iyi çalıştıysa bile, akıllı para, birisinin bunun için stres veya sorun giderme süresi ile ödeme yaptığını söylüyor. Otomasyon ile ondan kurtulun.

Veritabanınızı Tasarlayın
Otomatik DB Geçişleri oluşturucu
Otomatik DB Geçişleri oluşturucu Otomatik DB Geçişleri oluşturucu

Karmaşık bir şeyi basit bir şeye çevirelim! Artık el yazısı veritabanı geçişini düşünmüyorsunuz. Otomatik geçiş, yedekleme veritabanının ve modellerin eşleşmesi için veritabanının değiştirilmesinin gerektiği durumlarda olduğu gibi eşleşecek modellerin senkronizasyonunu kolaylaştırır.

DB Migrations Builder'ı deneyin
Sanal modeller desteği
Sanal modeller desteği Sanal modeller desteği

Anında iletme bildirimleri, %90'a varan açık oranlarla etkileşim açısından benzersizdir. AppMaster yerel mobil uygulama oluşturucu sizin için kolaylaştırır - bildirimlerinizi entegrasyon kitaplığımızdan Anında Bildirim modülüyle yapılandırın.

Veritabanı Tasarımcısına Git
Veri tipleri

Geniş alan türleri seçimi: standart dize ve tamsayıdan coğrafi noktalara ve karmalara kadar

AppMaster.io birçok veri türünü destekler ve her değişken tek veya dizi olabilir. Platformun yapay zekası her türü farklı şekilde işler.

Integer
String
HTML
File
Date
Datetime
Password
Phone
Float
Text
Boolean
Enum
Time
Time Span
Email
GeoPoint
Veritabanı Şeması Oluştur
PostgreSQL and project deployment to cloud service
Projeyi Dağıt
PostgreSQL ve bulut hizmetine proje dağıtımı

AppMaster üzerindeki veritabanı motoru PostgreSQL 13'ü kullanır; bu, uygulamanızı yalnızca AppMaster Bulut'a değil, AWS veya Azure gibi PostgreSQL uyumlu herhangi bir buluta yükleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bulut Hizmetini Seçin

Bilgi tabanımızla rehberlik alın

AppMaster Platformunda uygulama yapma sürecini açıklayan eksiksiz kılavuzlar ve izlenecek yol videoları için bilgi tabanımızı ziyaret edin.

Tasarım Veritabanı Tasarım Veritabanı Veri alanları türleri Veri alanları türleri Dağıt ve Yayınla Dağıt ve Yayınla Veritabanını Dışa Aktar Veritabanını Dışa Aktar
Bilgi Bankasını ziyaret edin
"Bütçeyi 10 kattan fazla kıstık ve çözümü, AppMaster platformunu kullanarak 6 ay yerine 4 haftadan kısa sürede kullanıma sunduk." Ücretsiz Uygulama Oluşturun

SSS

AppMaster Mobile App Builder hakkında daha fazla bilgi edinin ve kodsuz platformumuzla nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardım Merkezimizi ziyaret edin
Bu, AppMaster.io'nun görsel temel tasarım aracıdır. Her temel model, çalışma alanı çevresinde hareket ettirilebilen ve türü belirten özel alanlarla tamamlanabilen bir blok olarak temsil edilir. Aynı zamanda, modeller arasındaki ilişkiler yapılandırılabilir. AppMaster.io, PostgreSQL'e özgü üç ilişki türü kullanır: bire bir, bire çok, çoktan çoğa. Basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle veritabanınızı kolayca ve tamamen kodsuz tasarlayın.
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Emin değil? Ücretsiz deneyin

14 günlük deneme süresiyle AppMaster ile ücretsiz deneme yapın. Hazır olduğunuzda uygun ücretli planı seçebilirsiniz.

Mobil ve Web Uygulamaları Mobil ve Web Uygulamaları
Dağıt ve Yayınla Dağıt ve Yayınla
AMPS Bulut AMPS Bulut
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Sıradaki ne?

AppMaster Platformunun diğer özelliklerini keşfedin

Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.

Mobil Uygulama Tasarımcısı

Sürükle ve bırak ile yerel mobil uygulamalar oluşturun. Uygulamayı kişiselleştirin ve değişikliği gerçek zamanlı olarak izleyin.

Mobil Uygulama Tasarımcısı
İş Süreci Editörü

İş süreçlerini otomatikleştirmek için karmaşık iş akışlarını görsel olarak oluşturmak için araçları sürükleyip bırakın.

İş Süreci Editörü
Web Uygulaması Tasarımcısı

AppMaster Web App Designer'da yalnızca sürükleyip bırakarak güçlü web uygulamaları oluşturun.

Web Uygulaması Tasarımcısı

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o kadar kolay
Veritabanı şemasını bugünden AppMasterile tasarlayın

Kodlama ve manuel geçişler olmadan işinize uygun veritabanını hızla tasarlayın. 14 günlük AppMasterdeneme sürümüyle ücretsiz olarak deneyin.

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