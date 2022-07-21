AI yardımı ile Veritabanı Şeması Görsel Tasarımcısı

Bir veritabanı tasarlayın ve görselleştirin ve karmaşık kod yazmaya gerek kalmadan bir diyagrama basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle tablolar arasında ilişkiler oluşturun.
Bir gün geliştirilmekte olan tüm uygulamaların veritabanından bağımsız olacağına dair bir hayaliniz var mı? Bir gün birisinin istediğiniz her veritabanı motorunu kullanabilecek bir sistem kuracağına dair bir hayaliniz var mı? Aslında AppMasterile mümkün!
AppMaster Database Designer, kodsuz MySQL veritabanı tasarım aracıdır. Aşağıdakiler gibi birçok işlemi gerçekleştirmenize yardımcı olur:
Veritabanı değişiklik sürecinizi otomatikleştirmek, hayatı herkes için daha kolay ve daha güvenli hale getirir. Manuel süreciniz yıllarca iyi çalıştıysa bile, akıllı para, birisinin bunun için stres veya sorun giderme süresi ile ödeme yaptığını söylüyor. Otomasyon ile ondan kurtulun.
Karmaşık bir şeyi basit bir şeye çevirelim! Artık el yazısı veritabanı geçişini düşünmüyorsunuz. Otomatik geçiş, yedekleme veritabanının ve modellerin eşleşmesi için veritabanının değiştirilmesinin gerektiği durumlarda olduğu gibi eşleşecek modellerin senkronizasyonunu kolaylaştırır.
Anında iletme bildirimleri, %90'a varan açık oranlarla etkileşim açısından benzersizdir. AppMaster yerel mobil uygulama oluşturucu sizin için kolaylaştırır - bildirimlerinizi entegrasyon kitaplığımızdan Anında Bildirim modülüyle yapılandırın.
AppMaster.io birçok veri türünü destekler ve her değişken tek veya dizi olabilir. Platformun yapay zekası her türü farklı şekilde işler.
AppMaster üzerindeki veritabanı motoru PostgreSQL 13'ü kullanır; bu, uygulamanızı yalnızca AppMaster Bulut'a değil, AWS veya Azure gibi PostgreSQL uyumlu herhangi bir buluta yükleyebileceğiniz anlamına gelir.
AppMaster Platformunda uygulama yapma sürecini açıklayan eksiksiz kılavuzlar ve izlenecek yol videoları için bilgi tabanımızı ziyaret edin.
AppMaster Mobile App Builder hakkında daha fazla bilgi edinin ve kodsuz platformumuzla nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
14 günlük deneme süresiyle AppMaster ile ücretsiz deneme yapın. Hazır olduğunuzda uygun ücretli planı seçebilirsiniz.
Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.
Sürükle ve bırak ile yerel mobil uygulamalar oluşturun. Uygulamayı kişiselleştirin ve değişikliği gerçek zamanlı olarak izleyin.
İş süreçlerini otomatikleştirmek için karmaşık iş akışlarını görsel olarak oluşturmak için araçları sürükleyip bırakın.
AppMaster Web App Designer'da yalnızca sürükleyip bırakarak güçlü web uygulamaları oluşturun.
Kodlama ve manuel geçişler olmadan işinize uygun veritabanını hızla tasarlayın. 14 günlük AppMasterdeneme sürümüyle ücretsiz olarak deneyin.