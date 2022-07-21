AI yardımı ile Veritabanı Şeması Görsel Tasarımcısı

AppMaster.io'da bir uygulama yayınlayarak, önceki sürümde değişiklik yapmıyoruz, uygulamayı yeniden oluşturuyoruz. Her zaman güncel olmasını ve teknik borç biriktirmemenizi sağlar. Uygulama, bu uygulamanın kullandığı veritabanını açar. Veritabanında herhangi bir değişiklik yoksa, hemen yeni uygulamaya eklenir. Ancak genellikle bazı güncellemeler vardır: yeni modeller, mevcut modellerde bazı değişiklikler veya veri türü değişiklikleri. Bir uygulamadan farklı olarak bir veritabanı, ihtiyaç duyulabilecek veriler orada depolandığından her seferinde yeniden oluşturulamaz. Bu nedenle, yeni model şemasına göre yeni bir veritabanı oluşturulur ve mevcut veriler zaten ona taşınır. Geleneksel geliştirmede bu zor olabilir, ancak AppMaster.io'da bu süreç tamamen otomatiktir. Platformun kendisi şemada değişiklikler yapar ve verileri aktarır.