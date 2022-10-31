Geliştirme sürecinde, genellikle uygulamanın gerçek sonucunun beklenen sonuçla eşleşmediği durumlar ortaya çıkar. Az sayıda blok içeren basit iş süreçleri için bile hataların belirlenmesi zor olabilir ve büyük projeler için ek sorun giderme araçlarının kullanılması zorunlu hale gelir.

Bu modülde, uygulama hata ayıklama, yani hataların tespit edildiği, yerelleştirildiği ve ortadan kaldırıldığı geliştirme aşaması ile ilgileneceğiz.

Hataları bulmak için en temel araç, bir günlüğün kullanılması, yani daha fazla analiz için belirli girişlerin oluşturulmasıdır. Dördüncü modülde oluşturulan " Basic functions " iş süreci örneğini kullanarak buna bakalım.

İş sürecinin amacı, onlarla belirli matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için iki sayı elde etmekti. Diyelim ki yol boyunca bir şeyi kontrol etmek istiyoruz ve sadece nihai sonuca (veya eksikliğine) odaklanmak istemiyoruz.

Aşağıdakilerden emin olmak için günlüğü kullanırız:

İş süreci gerçekten başladı

Round blok, girdi olarak doğru değeri alır

blok, girdi olarak doğru değeri alır İş süreci bitmeden dizinin eleman sayısı beklentilerimiz doğrultusunda (5)

Write to Log bloğu

Bunu yapmak için, iş sürecinin kendisini biraz değiştireceğiz ve adından da anlaşılacağı gibi günlüğe bilgi yazacak olan Write to Log blokları ekleyeceğiz.

İş sürecinin başlangıcında ilk Write to Log bloğunu kullanırız. Girdi olarak iki parametre alabilir: Label (giriş başlığı için) ve Input (girişin kendisi). Bu durumda, bir iş süreci başlatma gerçeğini kaydederiz, böylece ayrı bir kaynaktan parametreleri aktarmaya gerek kalmaz. Onay metnini belirtmeniz yeterlidir. Bu nedenle, " Basic functions BP start " metnini Girdi olarak yazacağız.

Sonraki günlük girişi, Round bloğundan önce gerçekleştirilecektir. Ve bu durumda, kayıt artık sabitlenmeyecek. Girdi, gelecekte yuvarlama işleminin gerçekleştirilmesi gereken bölme sonucu olan bir değer alacaktır. İyi haber şu ki Write to Log , Input olarak herhangi bir tür değeri alabilir (bu durumda, Float olacaktır) ve yazmak için String dönüştürmeye gerek yoktur.

Sonunda, dizideki öğelerin sayısını yazmanız gerekir. Ancak bunu yapmak için bu miktarı bulmanız gerekiyor çünkü biz dizinin boyutuna değil kendisine sahibiz. Bu nedenle Write to Log ek olarak Array Size bloğunu kullanacağız.





Arka uç günlükleri

Bundan sonra uygulamayı yayınlayabilir, iş sürecini çalıştırabilir ve sonucu görebilirsiniz. Bunu yapmak için Application Logs bölümündeki CI/CD sekmesine gidin.

Source sütunundaki bp_log girişi, bu girişin Write to Log bloğunun bir sonucu olarak yapıldığı anlamına gelir. İş sürecinin doğru bir şekilde çalıştığından ve günlüklerin gerçekten yazıldığından emin olabiliriz. Ayrıca burada çeşitli sistem günlüklerini görebilirsiniz; örneğin, uç nokta sonucunun başarıyla alındığı ( Status: 200 ), başlatmanın hangi IP adresinden yapıldığı ve hangi parametrelerin kullanıldığı.

Ön uç günlükleri

Frontend iş süreçleri oluşturulurken aynı isimde ( Write to Log ) bir blok da görülebilir. Y değeri giriş alanı için kullanalım. Hangi değerin girildiği ( Input: Value = ) ve hangi component'e ( Label: Y log : ) girildiği ile ilgili bilgileri yazalım.

Bu durumda, blok yalnızca ön uçta çalışacaktır. Sunucuya hiçbir istek gönderilmeyecektir; buna göre, sunucu günlüklerinde bu bloğun hiçbir sonucu görünmeyecektir. Mantıklı bir soru ortaya çıkıyor - o zaman onları nerede aramalı?

Bunu yapmak için tarayıcıda Developer Tools açmanız gerekir. Başlatma yöntemi ve adın kendisi, hangi tarayıcının kullanıldığına bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir, ancak asıl mesele, herhangi bir modern tarayıcının bu özelliği desteklemesidir ve genel çalışma prensibi aynıdır.

Örneğimizde Google Chrome tarayıcısı kullanılacaktır. Geliştirici araçlarını etkinleştirmek için, ayarlardaki ilgili menü öğesini ( More tools -> Developer tools ), Ctrl + Shift + I klavye kısayolunu veya sadece F12 tuşlarına basabilirsiniz. Bir web sayfasının HTML kodunu görüntüleme, ağ isteklerini izleme ve çok daha fazlası gibi birçok farklı özellik burada mevcuttur. Ama şu anda Console bölümüyle ilgileniyoruz. JavaScript çalışmasının sonucunu izlemenize ve ön uç hatalarını teşhis etmenize olanak tanır ve Write to Log bloğu tarafından kaydedilen günlüğü görebileceğiniz konsoldadır.

Y giriş alanına “4” sayısını girdik ve Write to Log planlandığı gibi çalıştığından emin olduk. “ Y log: Value = 4 ” konsolunda bir giriş belirdi.