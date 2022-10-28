Ev ödevi
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Modül 8 için ödev
- Arka ucun veri modelini ve iş süreçlerini, şehrin nüfusu hakkındaki bilgilerin binlerce kişi olarak sayılması ve “XX, XXX” formatında (aynı zamanda, bir kişi doğruluğu ile toplam sayı) görüntülenmesi için hassaslaştırın. veritabanında saklanacaktır).
- Hangi ülkeye ait olduğu belirtilmemişse bir şehir oluşturmayı yasaklayın.
- Dünya hakkında özet bilgileri görüntüleyin. Toplam şehir sayısı, toplam nüfus, en büyük ve en küçük şehir, kuruluş tarihi bilinmeyen şehir sayısı.
- Seçilen ülkedeki tüm şehirleri silen bir düğme ekleyin.