Web Sayfaları ve Modalları

Çoğu web uygulamasını oluşturmanın en önemli adımı, çalışmalarını veritabanıyla düzenlemektir. Veritabanından nasıl veri alınır, kullanıcı ekranında nasıl görüntülenir ve bu veri nasıl yönetilir ve silinir.

Yeni modül elbette bu sorulara ayrılmıştır. Üçüncü modülde, bir veri tabanı oluşturduk ve şehirler ve ülkeler hakkında bilgi kaydetmek için modeller tasarladık. Şimdi bu veritabanı ile çalışmayı organize edeceğiz. Aşağıdakileri yapmalıyız:

Veritabanından bilgi çıktısı almak için bir tablo oluşturun

Veritabanına nasıl veri ekleyeceğinizi ve bunları nasıl sileceğinizi öğrenin

Kalıcı pencerelerin kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmak için nasıl çalıştığını öğrenin

Bağlantılı tabloların nasıl çalıştığını anlayın

Sayfalar

Hazırlık kısmıyla başlayalım. Uygulamamız büyüyor ve bir sayfaya sıkışıyor. En az bir tane daha yaratmamız gerekiyor. Sol menüye ekleyelim.





Oluşturulan sayfaya “ World ” adını verelim ve simgeyi ve net bir URL belirleyelim.





kalıcı pencereler

Oluşturulan sayfada yeni ülkeler ekleme yeteneğine ihtiyacımız var. Bunu yapmak için gerekli verileri gireceğimiz kalıcı bir pencereye ve bu kalıcı pencereyi açacak bir düğmeye ihtiyacımız var.

Kalıcı pencere özel bir bileşendir. Sayfada belirli bir yeri işgal etmez ve aynı zamanda bileşenin özelliklerini (bileşenlere özel ayarlarla) ve yeni sayfanın (diğer bileşenleri eklemek için kendi tuvaliyle) özelliklerini birleştirir. Modal yerleştirmek için en uygun yer sayfanın en altındaki alandır. Modal bileşenin kendisi gibi yeşil renkle vurgulanır.





Ona uygun bir ad vermek ve düğmeye basıldığında basit bir eylem atayın - bu kalıcı pencereyi görüntülemek.





Bir sonraki adım, gerekli verileri girmektir. Benzer bir işlemi önceki modülde X ve Y değerini geçtiğimizde zaten yapmıştık. Şimdi veri tipinin farklı olması ve giriş alanlarının modal bir pencerede olması dışında aynı şeyi yapmamız gerekiyor.

Veritabanı, ülkeler hakkında en temel bilgileri kaydeder. Bu onların adı ( String türü) ve genel açıklamasıdır ( Text ). Bunlar, eklemeniz gereken giriş alanlarıdır.



