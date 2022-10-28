yeniden seç

Şimdi, benzetme yaparak, şehirler listesi için bir sayfa yapabilirsiniz. Tek önemli fark, bir şehir oluştururken bulunduğu ülkenin seçilmesi gerektiğidir.

Relselect

Relselect bileşeni bu özelliği uygulamak için uygundur. Veritabanına önceden girilmiş bir veri listesinden seçim yapmanızı sağlar. Buna bir örnekle bakalım.

Relselect bileşeninin eklenmesi, bunun için ilk kurulum prosedürünü başlatır. Veri kaynağını (ülkelerin listesiyle ilgileniyoruz, bu nedenle Country modelini seçiyoruz), görüntü alanını (başka herhangi birini seçebilmenize rağmen name en mantıklı seçenektir) ve Single veya Multiple modlar (şehir sadece bir ülkede olabilir, bu yüzden Single seçiyoruz).





Bir sonraki adım, seçim için uygun olacak ülkelerin bir listesini almaktır. Bu işlem, verileri bir tabloda görüntülemek için gerekli olana benzer. Başlangıçta herhangi bir bileşenin boş olduğunu ve veri elde etmek için veritabanına uygun bir istekte bulunmanız gerektiğini unutmayın.

Bileşen oluşturulduğu anda hemen çalıştırmak için onCreate tetikleyicisini kullanalım, Server request GET /Country/ bloğunu kullanarak bir veritabanı sorgusu yürütelim ve alınan verileri RelSelect Update Properties bloğu ile ekleyelim.





Ülke listesi seçim için kullanılabilir hale gelir. Sadece seçilen değeri bulmak ve yeni bir şehir eklerken kaydetmek için kalır. Bunu yapmak için bir RelSelect Get Properties bloğuna ve onun Selected output parametresine ihtiyacınız var.





Her şey doğru yapıldıysa (ve veri _with parametresi kullanıldıysa), şimdi ülkeler listesi içinde hangi şehirlerin bulunduğu hakkında da bilgi içerir.



