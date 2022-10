حان الوقت الآن لإنشاء نقطة النهاية الخاصة بك! في الوحدة الأخيرة ، أنشأنا بالفعل عملية الأعمال الخاصة بنا ، ولكن حتى الآن ، لم تتح لنا الفرصة لتجربتها عمليًا. الآن سنفعلها.

إعداد نقطة النهاية

للقيام بذلك ، من الأفضل إنشاء مجموعة منفصلة من نقاط النهاية بالضغط على زر New Group . دعنا نسميها AppMaster Course ونضيف نقطة نهاية جديدة إليها.





الإعدادات الضرورية مرئية في لقطة الشاشة ويجب ألا تكون صعبة. تحتاج إلى تحديد طريقة (من المنطقي استخدام GET ) ، وتعيين URL ( module4-basic هي مثال ، ولكن يمكنك تحديد أي طريقة أخرى) ، وتحديد العملية التجارية المطلوبة (تم إنشاؤها في الوحدة الرابعة وتسمى Basic functions ).

في علامة التبويب Middleware ، يمكنك تعطيل Token Auth فورًا (يتم تمكينه افتراضيًا) وفتح الوصول إلى نقطة النهاية هذه دون قصرها على المستخدمين المصرح لهم.

هذا يكمل إنشاء نقطة النهاية. يمكنك نشر التطبيق واستخدامه! يبقى فقط لمعرفة كيفية استخدامه.

من الممكن القيام بذلك بنفس الطريقة كما في الوحدة الأولى ، باستخدام سطر الأوامر. أو ، كما في الوحدة الثانية ، من خلال إمكانيات External API Request . ومع ذلك ، لا يمكن تسمية كلا الخيارين الأكثر ملاءمة.

اختيال

يحتوي AppMaster على أداة أكثر ملاءمة تسمى Swagger ، والتي سنستخدمها.

ما هو Swagger ؟ باختصار ، هذه مجموعة من الأدوات لإنشاء وثائق تفاعلية. في المستقبل ، ستتاح لنا الفرصة لدراستها بمزيد من التفصيل. وفي المرحلة الحالية ، يكفي أن نفهم أن Swagger يجعل من الممكن رؤية جميع نقاط النهاية لتطبيقنا ، ودراسة معلمات الطلب الخاصة بهم ، والاطلاع على الاستجابة المتوقعة. والأهم من ذلك أنه يجعل من الممكن تنفيذ أي طلب والحصول على النتيجة بسرعة.

لفتحه ، انقر فوق الزر Preview وحدد Development في قسم Project API (لا تنس نشر التطبيق!)





في علامة تبويب المتصفح المفتوح ، يتعين علينا العثور على نقطة النهاية التي تم إنشاؤها. انقر فوق الزر " Try it out " ، وأدخل البيانات المطلوبة ، ثم أرسل الطلب بالنقر فوق الزر " Execute ".





إذا تم كل شيء بشكل صحيح ، فستتطابق النتيجة مع لقطة الشاشة. توضح الإجابة نتيجة العمليات الحسابية باستخدام X و Y (الجمع والطرح والضرب والقسمة وقسمة أخرى ، ولكن تم تقريبها بالفعل إلى أول منزلة عشرية).

في الوحدة التالية ، سنقوم بتحليل إنشاء الواجهة الأمامية ، وسننشئ تطبيق ويب ، ونصنع لوحة تحكم ملائمة خاصة بنا.