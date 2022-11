Tworzenie punktów końcowych

Teraz nadszedł czas na stworzenie własnego punktu końcowego! W ostatnim module stworzyliśmy już własny proces biznesowy, ale do tej pory nie mieliśmy okazji wypróbować go w praktyce. Teraz to zrobimy.

Konfiguracja punktu końcowego

W tym celu najlepiej stworzyć osobną grupę endpointów, naciskając m.in. New Group przycisk. Nazwijmy ją. AppMaster Course i dodajmy do niej nowy endpoint.





Niezbędne ustawienia są widoczne na zrzucie ekranu i nie powinny sprawiać trudności. Należy wybrać metodę (logiczne jest użycie GET), ustawić URL (module4-basic jest przykładem, ale można podać dowolny inny), oraz wybrać wymagany proces biznesowy (został utworzony w 4. module i nazwany Basic functions).

Na Middleware można od razu wyłączyć Token Auth (domyślnie jest włączony) i otworzyć dostęp do tego punktu końcowego bez ograniczania go dla autoryzowanych użytkowników.

Na tym kończymy tworzenie punktu końcowego. Możesz opublikować aplikację i korzystać z niej! Pozostaje tylko dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Można to zrobić w taki sam sposób jak w pierwszym module, za pomocą linii poleceń. Lub, jak w drugim module, poprzez możliwości programu External API Request. Jednak obu tych opcji nie można nazwać najwygodniejszymi.

Swagger

AppMaster posiada wygodniejsze narzędzie o nazwie Swagger, z którego będziemy korzystać.

Czym jest. Swagger? W skrócie jest to zestaw narzędzi do tworzenia interaktywnej dokumentacji. W przyszłości będziemy mieli okazję przestudiować go bardziej szczegółowo. A na obecnym etapie wystarczy zrozumieć, że Swagger umożliwia zobaczenie wszystkich punktów końcowych naszej aplikacji, zbadanie ich parametrów żądania i zobaczenie oczekiwanej odpowiedzi. A co najważniejsze, umożliwia wykonanie dowolnego żądania i szybkie uzyskanie wyniku.

Aby go otworzyć, kliknij przycisk Preview i wybierz Development w sekcji Project API (Nie zapomnij opublikować aplikacji!)





W otwartej karcie przeglądarki musimy znaleźć utworzony endpoint. Klikamy na. Try it out , wpisać wymagane dane i wysłać żądanie klikając przycisk Execute przycisk.





Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, wynik będzie pasował do zrzutu ekranu. Odpowiedź pokazuje wynik operacji matematycznych z X i Y (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i jeszcze jedno dzielenie, ale już zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku).

W kolejnym module przeanalizujemy tworzenie frontendu, a także stworzymy aplikację internetową, oraz zrobimy własny, wygodny panel administracyjny.