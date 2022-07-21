İşletmeniz için yerel mobil uygulamalar. Kod gerekmez.

Sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ile üretime hazır mobil uygulamalar oluşturun, bunları App Store ve Google Play'de yayınlayın. Ayrıca, yaptığınız her değişikliği gerçek zamanlı olarak takip edin.
İş hedeflerinizle uyumlu, son derece özelleştirilebilir mobil uygulamalar. Tüm arka uç platformda geliştirilmiştir.
AppMaster ile uygulama oluşturmak kolay ve hızlıdır: Dakikalar içinde bir uygulama oluşturun ve Google Play ve App Store'da başlatın.
Tüm yerel cihaz özelliklerine erişim sağlayan Swift UI ve Kotlin/Jetpack ile yüksek düzeyde optimize edilmiş uygulamalar oluşturun.
Sunucu tarafındaki tüm görsel bilgileri ve verileri soyutlayın ve uygulama mağazalarının yayın kısıtlaması olmadan istediğiniz zaman güncelleyin ve ayrıca mobil platformlar arasındaki tutarsızlıkları azaltın.
AppMaster sürükle ve bırak uygulama oluşturucu ile kişiselleştirilmiş yerel mobil uygulama tasarımları oluşturmanın keyfini çıkarın. Favori araçları uygulamalara bağlayarak onları daha güçlü hale getirmek için entegrasyon kitaplığını keşfedin.
Tetikleyiciler ve Eylemler, etkileşimi uygular ve mobil uygulama uygulamalarınızda kullanıcının eylemlerine tepki verir. Mobil Uygulama içindeki her bileşen, kullanıcının girdisi veya bileşen durumu değişikliklerinden kaynaklanan bazı eylemler sırasında tetiklenen bir dizi tetikleyiciye sahiptir.
Yerel bir mobil uygulama, dahili bellek, kamera, mikrofon, ivmeölçer, pusula, ışık sensörü, GPS, biyometrik kimlik doğrulama donanımı, erişim fotoğraf ve video dosyaları, adres defteri, coğrafi konum, oynatıcı, takvim vb. gibi cihazın tüm kaynaklarını kullanabilir. .
Anında iletme bildirimleri, %90'a varan açık oranlarla etkileşim açısından benzersizdir. AppMaster yerel mobil uygulama oluşturucu sizin için kolaylaştırır - bildirimlerinizi entegrasyon kitaplığımızdan Anında Bildirim modülüyle yapılandırın.
Ön plandaki bir uygulama, başka bir uygulama başlatıldığında veya kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve pil ömrünü uzatmak için kullanıcı Ana ekrana döndüğünde arka plana geçer. Uygulamanızın arka planda çalışmaya devam etmesine yalnızca çok özel durumlarda izin verilir: ses çalma, konum güncellemeleri alma, bir sunucudan en son içeriği alma vb.
Çevrimdışı mod, kullanıcıların mobil uygulamalara İnternet olmadan erişmelerini sağlayan bir özelliktir. Çevrimdışı mod, internet bağlantısı kesildiğinde veya kesintili olduğunda kullanıcının rahatsızlığını sınırlar.
Mobil uygulamanızın dosyalarının sunucu iletişimi için Brotli ve GZIP sıkıştırması, sayfa boyutlarınızı küçültmek, uygulamanızı hızlandırmak ve performansını artırmak için harika bir yoldur.
Realm'deki API çağrılarından gelen verileri önbelleğe alarak, veriler her zaman uygulamanız tarafından kullanılabilir. Bu, daha yüksek kullanılabilirlik, daha hızlı yanıt süreleri ve daha düşük ağ ve pil tüketimi sağlar.
Müşteriler ve çalışanlar için markalı mobil uygulamalar tasarlamanın ve kullanıma sunmanın en hızlı yolunu edinin.
AppMaster Yayınlama Sihirbazı, markalı varlıklarınızı yüklemenize, beta sürümlerini test etmenize ve yeni uygulamanızı yayınlamanıza yardımcı olur. Uygulamanızın markasını ve mağaza girişini istediğiniz sıklıkta düzenleyin.
Uygulamanızı istediğiniz sıklıkta güncelleyin ve hemen kullanıcılara iletin. Kullanıcı arayüzü veya iş mantığı değişiklikleri için Apple App Store veya Google Play Market'te herhangi bir güncelleme gerekli değildir.
Kolayca zengin ve ilgi çekici mobil uygulamalar oluşturun ve bunları Apple Store veya Google Play'de zahmetsizce yayınlayın. Uygulamalarınızı marka simgeniz, kurumsal renkleriniz ve görsel kimliğinizin diğer öğeleriyle markalayın. Sürükle ve bırak geliştirme araçlarını kullanarak aylarca kodlamayı atlayın.
AppMaster Platformunda uygulama yapma sürecini açıklayan eksiksiz kılavuzlar ve izlenecek yol videoları için bilgi tabanımızı ziyaret edin.
AppMaster Mobile App Builder hakkında daha fazla bilgi edinin ve kodsuz platformumuzla nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
14 günlük deneme süresiyle AppMaster ile ücretsiz deneme yapın. Hazır olduğunuzda uygun ücretli planı seçebilirsiniz.
Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.
İş süreçlerini otomatikleştirmek için karmaşık iş akışlarını görsel olarak oluşturmak için araçları sürükleyip bırakın.
Basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle bir veritabanı tasarlayın ve tablolar arasında ilişkiler oluşturun.
AppMaster Web App Designer'da yalnızca sürükleyip bırakarak güçlü web uygulamaları oluşturun.
Kodlama ve manuel geçişler olmadan işinize uygun veritabanını hızla tasarlayın. 14 günlük AppMasterdeneme sürümüyle ücretsiz olarak deneyin.