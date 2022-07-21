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  • Mobil Uygulama Tasarımcısı

İşletmeniz için yerel mobil uygulamalar. Kod gerekmez.

Sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ile üretime hazır mobil uygulamalar oluşturun, bunları App Store ve Google Play'de yayınlayın. Ayrıca, yaptığınız her değişikliği gerçek zamanlı olarak takip edin.

Deneme sürümüne başla
Real Backend
kotlin swift

Swift UI ve Kotlin ile tamamen yerel Android ve IOS uygulamaları

Fully native Android and IOS apps with Swift UI and Kotlin
Geliştirme tam kontrol

Geliştirme tam kontrol

İş hedeflerinizle uyumlu, son derece özelleştirilebilir mobil uygulamalar. Tüm arka uç platformda geliştirilmiştir.

Anında uygulama teslimi

Anında uygulama teslimi

AppMaster ile uygulama oluşturmak kolay ve hızlıdır: Dakikalar içinde bir uygulama oluşturun ve Google Play ve App Store'da başlatın.

Tamamen güçlü yerel uygulamalar

Tamamen güçlü yerel uygulamalar

Tüm yerel cihaz özelliklerine erişim sağlayan Swift UI ve Kotlin/Jetpack ile yüksek düzeyde optimize edilmiş uygulamalar oluşturun.

Nasıl çalışır

Arka Uç Odaklı Kullanıcı Arayüzü

Sunucu tarafındaki tüm görsel bilgileri ve verileri soyutlayın ve uygulama mağazalarının yayın kısıtlaması olmadan istediğiniz zaman güncelleyin ve ayrıca mobil platformlar arasındaki tutarsızlıkları azaltın.

  • Arka uç, verilerin nasıl sunulması gerektiğini belirler. Arka uç, verilerin nasıl sunulması gerektiğini belirler.
  • İstemci, önceden tanımlanmış UI öğelerinin nasıl oluşturulacağını bilir. İstemci, önceden tanımlanmış UI öğelerinin nasıl oluşturulacağını bilir.
  • Karmaşık widget'ları işlerken sorun yok. Karmaşık widget'ları işlerken sorun yok.
  • UI deneylerini çalıştırma konusunda daha fazla esneklik. UI deneylerini çalıştırma konusunda daha fazla esneklik.
ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlat
Geniş bir widget ve modül yelpazesiyle özel uygulama tasarımı
Geniş bir widget ve modül yelpazesiyle özel uygulama tasarımı Geniş bir widget ve modül yelpazesiyle özel uygulama tasarımı

AppMaster sürükle ve bırak uygulama oluşturucu ile kişiselleştirilmiş yerel mobil uygulama tasarımları oluşturmanın keyfini çıkarın. Favori araçları uygulamalara bağlayarak onları daha güçlü hale getirmek için entegrasyon kitaplığını keşfedin.

Özel Uygulama Tasarımı Oluşturun
İnteraktif deneyim için tetikleyiciler, eylemler ve koşullar
İnteraktif deneyim için tetikleyiciler, eylemler ve koşullar İnteraktif deneyim için tetikleyiciler, eylemler ve koşullar

Tetikleyiciler ve Eylemler, etkileşimi uygular ve mobil uygulama uygulamalarınızda kullanıcının eylemlerine tepki verir. Mobil Uygulama içindeki her bileşen, kullanıcının girdisi veya bileşen durumu değişikliklerinden kaynaklanan bazı eylemler sırasında tetiklenen bir dizi tetikleyiciye sahiptir.

Etkileşimli Uygulama Oluşturun
Cihaz donanım özelliklerine ve sensörlere erişim
Cihaz donanım özelliklerine ve sensörlere erişim Cihaz donanım özelliklerine ve sensörlere erişim

Yerel bir mobil uygulama, dahili bellek, kamera, mikrofon, ivmeölçer, pusula, ışık sensörü, GPS, biyometrik kimlik doğrulama donanımı, erişim fotoğraf ve video dosyaları, adres defteri, coğrafi konum, oynatıcı, takvim vb. gibi cihazın tüm kaynaklarını kullanabilir. .

Kendi Uygulamanızı Oluşturmayı Deneyin
Push bildirimleri gönderme
Push bildirimleri gönderme Push bildirimleri gönderme

Anında iletme bildirimleri, %90'a varan açık oranlarla etkileşim açısından benzersizdir. AppMaster yerel mobil uygulama oluşturucu sizin için kolaylaştırır - bildirimlerinizi entegrasyon kitaplığımızdan Anında Bildirim modülüyle yapılandırın.

Push Bildirimlerini Yapılandırın
All changes in a realtime with demo application AppMaster Developer
Gerçek Zamanlı Önizleme

Demo uygulaması AppMaster Developer ile tüm değişiklikler gerçek zamanlı olarak

  • check icon Önizleme ve test için tüm uygulamalar tek bir cihazda.
  • check icon Sürüm kontrolü ve çoklu ortamlar
  • check icon Mobil uygulama performansınızı ve tasarımınızı değerlendirin
  • check icon Uygulamaları çalıştırmak için sadece AppMaster Hesabı ile giriş yapın
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Uygulamayı Android ve iOS'ta Arka Plan modunda çalıştırın
Uygulamayı Android ve iOS'ta Arka Plan modunda çalıştırın Uygulamayı Android ve iOS'ta Arka Plan modunda çalıştırın

Ön plandaki bir uygulama, başka bir uygulama başlatıldığında veya kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve pil ömrünü uzatmak için kullanıcı Ana ekrana döndüğünde arka plana geçer. Uygulamanızın arka planda çalışmaya devam etmesine yalnızca çok özel durumlarda izin verilir: ses çalma, konum güncellemeleri alma, bir sunucudan en son içeriği alma vb.

Mobil Uygulama Tasarımcısı'na gidin
İnanılmaz bir çevrimdışı uygulama deneyimi yaratın
İnanılmaz bir çevrimdışı uygulama deneyimi yaratın İnanılmaz bir çevrimdışı uygulama deneyimi yaratın

Çevrimdışı mod, kullanıcıların mobil uygulamalara İnternet olmadan erişmelerini sağlayan bir özelliktir. Çevrimdışı mod, internet bağlantısı kesildiğinde veya kesintili olduğunda kullanıcının rahatsızlığını sınırlar.

Çevrimdışı Uygulama Oluşturmaya Başlayın
Brotli vs GZIP: Sizin İçin Doğru Olanı Seçin
Brotli vs GZIP: Sizin İçin Doğru Olanı Seçin Brotli vs GZIP: Sizin İçin Doğru Olanı Seçin

Mobil uygulamanızın dosyalarının sunucu iletişimi için Brotli ve GZIP sıkıştırması, sayfa boyutlarınızı küçültmek, uygulamanızı hızlandırmak ve performansını artırmak için harika bir yoldur.

Test Sıkıştırmaları
Gecikmeyi, ekranı ve verileri önceden getirmeyi en aza indirmek için agresif bir şekilde önbelleğe alma
Gecikmeyi, ekranı ve verileri önceden getirmeyi en aza indirmek için agresif bir şekilde önbelleğe alma Gecikmeyi, ekranı ve verileri önceden getirmeyi en aza indirmek için agresif bir şekilde önbelleğe alma

Realm'deki API çağrılarından gelen verileri önbelleğe alarak, veriler her zaman uygulamanız tarafından kullanılabilir. Bu, daha yüksek kullanılabilirlik, daha hızlı yanıt süreleri ve daha düşük ağ ve pil tüketimi sağlar.

Ücretsiz Uygulama Oluşturun
AppMaster Uygulama Yayınlama

Birkaç tıklamayla uygulamalar oluşturun ve App Store ve Google Play'de yayınlayın

Müşteriler ve çalışanlar için markalı mobil uygulamalar tasarlamanın ve kullanıma sunmanın en hızlı yolunu edinin.

Apple Android
Uygulamanızı App Store ve Google Play'de yayınlamanın karmaşıklığını ortadan kaldırın
Uygulamanızı App Store ve Google Play'de yayınlamanın karmaşıklığını ortadan kaldırın

AppMaster Yayınlama Sihirbazı, markalı varlıklarınızı yüklemenize, beta sürümlerini test etmenize ve yeni uygulamanızı yayınlamanıza yardımcı olur. Uygulamanızın markasını ve mağaza girişini istediğiniz sıklıkta düzenleyin.

Uygulamayı Mağazalarda Yayınla
Uygulama ekranlarının ve iş mantığının gerçek zamanlı teslimi
Uygulama ekranlarının ve iş mantığının gerçek zamanlı teslimi

Uygulamanızı istediğiniz sıklıkta güncelleyin ve hemen kullanıcılara iletin. Kullanıcı arayüzü veya iş mantığı değişiklikleri için Apple App Store veya Google Play Market'te herhangi bir güncelleme gerekli değildir.

Gerçek Zamanlı Güncellemeleri Deneyin
Müşterilerinizi ve çalışanlarınızı markanızla etkileşime geçirin
Müşterilerinizi ve çalışanlarınızı markanızla etkileşime geçirin

Kolayca zengin ve ilgi çekici mobil uygulamalar oluşturun ve bunları Apple Store veya Google Play'de zahmetsizce yayınlayın. Uygulamalarınızı marka simgeniz, kurumsal renkleriniz ve görsel kimliğinizin diğer öğeleriyle markalayın. Sürükle ve bırak geliştirme araçlarını kullanarak aylarca kodlamayı atlayın.

Uygulamalarınızı Markalaştırın

Bilgi tabanımızla rehberlik alın

AppMaster Platformunda uygulama yapma sürecini açıklayan eksiksiz kılavuzlar ve izlenecek yol videoları için bilgi tabanımızı ziyaret edin.

Uygulama ayarları Uygulama ayarları Entegrasyonları Entegrasyonları Uygulama Önizlemesi Uygulama Önizlemesi Uygulama Yayıncılığı Uygulama Yayıncılığı
Bilgi Bankasını ziyaret edin
"Bütçeyi 10 kattan fazla kıstık ve çözümü, AppMaster platformunu kullanarak 6 ay yerine 4 haftadan kısa sürede kullanıma sunduk." Ücretsiz Uygulama Oluşturun

SSS

AppMaster Mobile App Builder hakkında daha fazla bilgi edinin ve kodsuz platformumuzla nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardım Merkezimizi ziyaret edin
AppMaster , arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılımlar oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster , uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur, derler ve herhangi bir bulut sağlayıcısına veya özel sunucuya dağıtır.
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14 günlük deneme süresiyle AppMaster ile ücretsiz deneme yapın. Hazır olduğunuzda uygun ücretli planı seçebilirsiniz.

Mobil ve Web Uygulamaları Mobil ve Web Uygulamaları
Dağıt ve Yayınla Dağıt ve Yayınla
AMPS Bulut AMPS Bulut
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Sıradaki ne?

AppMaster Platformunun diğer özelliklerini keşfedin

Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.

İş Süreci Editörü

İş süreçlerini otomatikleştirmek için karmaşık iş akışlarını görsel olarak oluşturmak için araçları sürükleyip bırakın.

İş Süreci Editörü
Veritabanı Tasarımcısı

Basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle bir veritabanı tasarlayın ve tablolar arasında ilişkiler oluşturun.

Veritabanı Tasarımcısı
Web Uygulaması Tasarımcısı

AppMaster Web App Designer'da yalnızca sürükleyip bırakarak güçlü web uygulamaları oluşturun.

Web Uygulaması Tasarımcısı

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Kodlama ve manuel geçişler olmadan işinize uygun veritabanını hızla tasarlayın. 14 günlük AppMasterdeneme sürümüyle ücretsiz olarak deneyin.

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