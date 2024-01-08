AppMaster Web App Designer, istikrarlı bir internet bağlantınız olmadığında bile kesintisiz bir geliştirme deneyimi sağlamanın öneminin farkındadır. Çevrimdışı çalışma özelliği sayesinde web uygulamalarınızı kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Çevrimdışı Çalışma Yeteneği Nasıl Çalışır?

AppMaster stüdyosunun web düzenleyicisindeki çevrimdışı çalışma özelliği, internet bağlantınızın ne zaman kaybolduğunu otomatik olarak tespit edecek şekilde tasarlanmıştır. Bağlantı kaybının algılanmasının ardından oluşturucu çevrimdışı moda geçerek uygulamanız üzerinde çalışmaya devam etmenizi sağlar.

Çevrimdışı mod sırasında uygulamanızda yapılan tüm değişiklikler geçici olarak yerel depolama alanınıza kaydedilir. Bu, ilerlemenizin kaybolmamasını ve internet bağlantınız yeniden kurulduğunda sunucuyla senkronize edilebilmenizi sağlar.

❗️ Çevrimdışı çalışma sırasında tarayıcınızın depolama alanını temizlemeyin, aksi takdirde bu, tüm yerel değişikliklerin kaybolmasına neden olur.

Otomatik Senkronizasyon

İnternet bağlantınız yeniden kurulduğunda, tüm çevrimdışı değişiklikleriniz otomatik olarak sunucuyla senkronize edilecek ve uygulamanızın en son sürümüyle birleştirilecektir. Bu şekilde çalışmanızın tüm cihazlarda güncel ve tutarlı olduğundan emin olabilirsiniz.

Tarayıcıyı veya sekmeyi kapatsanız bile bağlantı yeniden kurulduğunda tüm değişiklikler senkronize edilecektir.

☝️ Çatışma Çözümü

Değişiklikler ekleme sırasına göre senkronize edilir ve çakışma olması durumunda daha sonraki değişiklikler öncelikli olarak kabul edilir. Çevrimdışı değişikliklerin zaman damgası, sunucuyla senkronizasyon süresine göre belirlenir.

Sınırlamalar ve Hususlar

AppMaster Web App Builder'ın çevrimdışı çalışma özelliği, uygulama geliştirmeye internet bağlantısı olmadan devam etmenin uygun bir yolunu sunsa da akılda tutulması gereken bazı sınırlamalar ve hususlar vardır: