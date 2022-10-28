Verileri yenile ve sil

Artık veritabanında yeni kayıtlar oluşturabilir ve ayrıca veritabanındaki verileri tabloda görebiliriz. Ancak ihtiyaç duyduğumuz anda tablodaki verileri güncellemek için ayrı bir iş süreci yapmak güzel olurdu.

Yenile

Refresh düğmesi tıklandığında tetiklenecek, yani onClick tetikleyicisi başlatıldığında yürütülmesi gerektiği anlamına gelen bir iş süreci ekleyelim. Zaten tanıdık blokları içerecektir.

Loading = true değerini ayarlamak ve verilerin yüklenmekte olduğunu belirtmek için Table Update Properties .

değerini ayarlamak ve verilerin yüklenmekte olduğunu belirtmek için . Server request GET /country/ bulunur.

bulunur. Alınan verileri bir tabloda görüntülemek için Table Update Data .

Loading = false olarak ayarlamak için iş sürecinin sonunda bir Table Update Properties bloğu eklemenin gereksiz olduğunu unutmayın. Table Update Data bloğunun yürütülmesi, onDataUpdate tetikleyicisini tetikler ve gerekli eylemler otomatik olarak gerçekleştirilir.





Üstelik artık verileri güncellemek için iş süreçlerini yeniden oluşturmaya gerek kalmadan, herhangi bir zamanda Refresh düğmesine basarak iş sürecini çağırma imkanına sahibiz. Bu fırsatı yeni veri ekleme sürecini iyileştirmek için kullanacağız. Modülün ilk yarısında oluşturulan iş sürecine geri dönelim ve buna bir blok daha ekleyelim - Button Click Refresh butonu için tıklayınız. Böylece tablodaki veriler yeni bir kayıt eklendikten hemen sonra güncellenecektir.





Kayıt silme

Şimdi, resmi tamamlamak için yalnızca gereksiz verileri kaldırma yeteneğimiz yok. Bunu yapmak için tablodaki Actions sütununun özelliklerini kullanmak en iyisidir. Diğer sütunlardan farkı, veri içermemesi, eylem düğmeleri içermesidir. Oraya bir buton ekleyip verileri silecek şekilde yapılandıralım.





Actions sütunundaki butonların önemli bir özelliği de, basıldıklarında sadece basma gerçeğini değil aynı zamanda Record ID yani bu butonun bulunduğu tablodan elemanın ID'sini de iletmeleridir.

Bu, verileri silmek için çok basit bir iş süreci yapmanızı sağlar:

Tetik tetiklenir ve Record ID gönderilir. Verileri silmek için Server Request DELETE /Country/ çalıştırır Refresh düğmesine tıklayarak tablodaki verileri güncelleyin







Bu, ülkelerin listesini içeren sayfanın oluşturulmasını tamamlar. Veritabanındaki veriler bir tabloda görüntülenir ve kalıcı bir pencerede yeni ülkeler eklenir, veritabanına kaydedilir ve gerekirse kaldırılır.