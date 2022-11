Bây giờ là lúc để tạo điểm cuối của riêng bạn! Trong mô-đun trước, chúng tôi đã tạo quy trình kinh doanh của riêng mình, nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa có cơ hội để thử nó trong thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ làm điều đó.

thiết lập điểm cuối

Để làm điều này, tốt nhất là tạo một nhóm điểm cuối riêng biệt bằng cách nhấn nút New Group . Hãy gọi nó là AppMaster Course và thêm một điểm cuối mới cho nó.





Các cài đặt cần thiết có thể nhìn thấy trong ảnh chụp màn hình và không khó. Bạn cần chọn một phương thức (việc sử dụng GET là hợp lý), đặt URL ( module4-basic là một ví dụ, nhưng bạn có thể chỉ định bất kỳ phương thức nào khác) và chọn quy trình nghiệp vụ cần thiết (nó được tạo trong mô-đun thứ 4 và được gọi là Basic functions ).

Trên Middleware trung gian, bạn có thể tắt ngay Token Auth mã thông báo (được bật theo mặc định) và mở quyền truy cập vào điểm cuối này mà không hạn chế nó đối với người dùng được ủy quyền.

Điều này hoàn thành việc tạo điểm cuối. Bạn có thể xuất bản ứng dụng và sử dụng nó! Nó chỉ còn lại để tìm ra cách sử dụng nó.

Có thể thực hiện việc này theo cách tương tự như trong mô-đun đầu tiên, sử dụng dòng lệnh. Hoặc, như trong mô-đun thứ hai, thông qua khả năng của External API Request . Tuy nhiên, cả hai tùy chọn này không thể được gọi là thuận tiện nhất.

Đi vênh vang

AppMaster có một công cụ tiện lợi hơn gọi là Swagger mà chúng tôi sẽ sử dụng.

Swagger là gì? Tóm lại, đây là một bộ công cụ để tạo tài liệu tương tác. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có cơ hội nghiên cứu kỹ hơn. Và ở giai đoạn hiện tại, đủ để hiểu rằng Swagger cho phép xem tất cả các điểm cuối của ứng dụng của chúng tôi, nghiên cứu các tham số yêu cầu của chúng và xem phản hồi dự kiến. Và quan trọng nhất, nó có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu nào và nhận được kết quả nhanh chóng.

Để mở nó, hãy nhấp vào nút Preview và chọn Development trong phần Project API (Đừng quên xuất bản ứng dụng!)





Trong tab trình duyệt đang mở, chúng ta phải tìm điểm cuối đã tạo. Nhấp vào nút Try it out , nhập dữ liệu cần thiết và gửi yêu cầu bằng cách nhấp vào nút Execute .





Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, kết quả sẽ khớp với ảnh chụp màn hình. Câu trả lời cho biết kết quả của các phép toán với X và Y (cộng, trừ, nhân, chia và một phép chia nữa, nhưng đã được làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên).

Trong mô-đun tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích việc tạo giao diện người dùng và chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng web cũng như tạo bảng quản trị thuận tiện của riêng mình.