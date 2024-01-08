İş Süreci Oluşturma

Bunu test etmenin zamanı geldi. İş süreçleriyle çalışma bölümüne geçelim. İlk iş sürecini oluşturalım ve çalışmasının iç mantığını kuralım.

"+ İş süreci oluştur" seçeneğine tıkladığınızda, yeni bir iş süreci oluşturmaya yönelik parametrelerin bulunduğu kalıcı bir pencere açılacaktır:

İşlem adı. Gerekli olan tek alan. Dosya. Çok sayıda iş süreci varsa, bunları gruplara ayırıp uygun klasörlere yerleştirmek daha uygundur. Tanım. BP'nin amacını tam olarak anlatmak ve çalışmalarının detaylarını ortaya çıkarmak için tek bir isim yeterli olmayabilir. Açıklama alanı bu tür bilgiler için tasarlanmıştır. İşlem modu. Anahtar etkinleştirilirse, BP atomiklik özelliğini kazanır. Bu, BP'nin ya tamamen yürütüldüğü ya da bireysel bloklarından hiçbirinin yürütülmediği anlamına gelir. Herhangi bir blokta hata oluşması durumunda önceki blokların neden olduğu tüm değişiklikler geri alınacaktır.

Matematik fonksiyonları

İki sayının değerini girdi olarak alan bir iş süreci oluşturalım. Bu sayılarla matematiksel işlemler yapalım. Sonuçlarını hesaplayalım:

Toplama Çıkarma Çarpma işlemi Bölüm

Bölme işleminin sonucunu ayrıca ilk ondalık basamağa kadar yuvarlayacağız.

Sonuç olarak, bir dizide birleştireceğimiz 5 sayı almamız gerekecek. İş sürecinin sonucu olacak olan bu dizidir.

Giriş Değişkenleri

Her şey girişle başlar. Matematiksel işlemleri yapacağımız sayıları belirlemek gerekiyor. Rakamları bu şekilde sormadığımızı anlamak önemlidir. Gerekli değerleri alan değişkenler yaratıyoruz. Bu, okul denklemlerini çözmeye benzetilebilir. X + Y = Z. Yani belirli 2 sayıyı değil, soyut X ve Y'yi belirleyeceğiz. Gelecekte bunların kesin değeri herkes tarafından belirlenebilir.

Giriş değerlerini ayarlamak için Start bloğunu seçin. Sağ bölmede değişkenleri ayarlamaya yönelik bir bölüm görünecektir. İsimlerini belirlemek (X ve Y olacağına zaten karar verdik) ve değişken türlerini seçmek gerekiyor. İkinci modülde sayıları yazmak için iki seçeneğin mevcut olduğundan bahsetmiştik. Integer (tam sayı verileri için) ve Float (kayan noktalı sayılar için). Bu durumda tamsayı değerlerle sınırlı kalmayacağız bu yüzden Float tipini seçmek doğru olacaktır.

Matematik Blokları

Bir sonraki adım matematiksel işlem bloklarını eklemektir. Sol panelde bulunurlar ve bölümlere ayrılırlar. Sadece gerekli olanları seçip çalışma alanına sürüklemeniz yeterli. Öncelikle matematiksel işlemlerle ilgileniyoruz, sırasıyla Sum, Subtract, Multiply ve Divide bloklarına ihtiyacımız var.

Her bloğun minyatür bir iş süreci olduğundan emin olabilirsiniz. Mutlaka bir başlangıcı (Giriş) ve bir sonu (Çıkış) ile giriş ve çıkış verileri vardır (çoğunlukla oradadırlar, ancak bu zorunlu değildir, onlarsız BP'ler vardır).

İşlemler birbiri ardına sıralı olarak gerçekleştirilecektir. Bağlantılarını kurmak (yürütme sırasını belirlemek) ve gerekli giriş verilerini göndermek gerekir.

Bir sonraki adım bölme sonucunu yuvarlamaktır. Round bloğunu kullanıyoruz ( Round Up veya Round Down seçenekleri mümkündür), bölme bloğundan gelen sonucu girdi olarak besliyoruz ve doğruluğu ayarlıyoruz. 1 ondalık basamakla ilgilendiğimiz için Precision parametresini 1 olarak ayarladık.

Ara sonuç şunun gibi olmalıdır:

Blokların düzeninin herhangi biri olabileceğini belirtmekte fayda var. Bunları arka arkaya sıralayabilir, bir bloğu diğerinin altına yerleştirebilirsiniz. Bu yalnızca algılama kolaylığını etkiler, iş sürecinin sonucunu etkilemez. Önemli olan, iletişim hatlarının kendilerinin doğru sıraya göre ayarlanması ve blokların girişinde gerekli verilerin alınmasıdır.

Dizi İşlevleri

Bir sonraki adım alınan verilerle bir dizi oluşturmaktır. Append Array bloğu bunun için idealdir. Görevi tam olarak diziye yeni bir öğe eklemektir. Giriş bir dizi ve gerekli elemandır, çıkış ise 1 eleman daha içeren bir dizidir.

Veri türünü manuel olarak ayarlamanıza gerek olmadığını unutmayın. Blok, giriş olarak hangi veriyi aldığına bağlı olarak gerekli türe otomatik olarak ayarlanacaktır. Girişe Float uygularsanız, çıktı otomatik olarak bir Float dizisi olacaktır, yanlışlıkla uyumsuz bir veri türüne bağlanması mümkün olmayacaktır.

Diziye 5 adet değer ekliyoruz bu nedenle Append Array bloğunun 5 defa kullanılması gerekmektedir. İlk durumda sadece girdi olarak eklenecek elemanın sağlanması yeterlidir. Dizi otomatik olarak oluşturulacaktır. Sonraki durumlarda, hem öğenin hem de öğeyi eklediğimiz dizinin kendisinin girdiye ulaşması gerekir.

Bu arada sol panelde Append Array yanında benzer adlara sahip işlevleri görebilirsiniz. Prepend Array yeni öğeyi ilk öğe haline getirir ve bu, dizinin sonuna bir öğe ekleyen Append öğesinden farklıdır. Concat Array bloğu iki diziyi birleştirmek için kullanılır.

AppMaster birçok farklı blok kullanır. Kurs içerisinde belirli bir blok hakkında bilgi olmasa bile hepsini denemekten ve kullanmaktan korkmayın.

Nihai sonucu aktarmak için yalnızca karşılık gelen değişkeni End bloğuna eklemek kalır. Bizim durumumuzda bu bir Float Array .

İlk iş sürecinin oluşturulması tamamlandı! Bir sonraki modülde pratikte nasıl kullanılacağını, girdi verilerinin nasıl sağlanacağını ve sonuç alınacağını anlayacağız.