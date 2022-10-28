Veritabanına Kayıt Ekleme

Şimdi Save butonuna basarak yeni bir ülke oluşturmak için girilen verilerin veri tabanına aktarılması işlemini düzenlemek gerekiyor. Ve bu daha ayrıntılı olarak incelemeye değer.

Teknik olarak, her şey önceki modüllerdeki eylemlere çok benzer. Verileri kendisine aktarması ve yürütmeyi başlatması gereken belirli eylemleri gerçekleştiren (bizim durumumuzda bu, veritabanında yeni bir kayıt oluşturulmasıdır) bir uç nokta vardır. Aradaki fark, yalnızca tek tek alanların aktarılmamasıdır (X ve Y'de olduğu gibi); tüm nesne aktarılır. Veritabanının tasarlanması aşamasında bir model oluşturuldu ve şimdi uç noktayı başlatmak için bu modelin hazır bir nesnesini geçmeniz gerekiyor.

Ancak nesnenin kendisi ayrı alanlardan oluşturulacaktır. Bunu yapmak için uygun Make bloğunu (bizim durumumuzda Make country ) seçmeniz ve giriş alanlarından buna veri aktarmanız gerekir.

Modelde oldukça fazla alan olduğunu fark edebilirsiniz, ancak bunların çoğu sistem alanlarıdır ( ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt ), bu da otomatik olarak oluşturulacakları anlamına gelir. İlgili şehirler tablosu hakkında bilgi aktarmak ve bu ülkede hangi şehirlerin olduğunu belirtmek mümkün olacaktır ancak bu aşamada veri tabanında henüz tek bir şehir olmadığı için bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle bu alanı boş bırakıyoruz.

Aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Giriş alanlarından veri toplayın

Veritabanına yazmak için bir nesne oluşturun ( Blok Make )

) Bitmiş nesneyi, veritabanında bir kayıt oluşturmanın ( POST ) bitiş noktasına iletin

Bitmiş formda, iş süreci şöyle görünür:





Make bloğunun kendisinin veritabanında herhangi bir kayıt oluşturmadığına bir kez daha dikkat etmekte fayda var. Sadece bir nesne oluşturur. Ancak bu nesnenin gelecekte nasıl kullanılacağı (veritabanına veya başka bir yere yazılmak üzere iletilir) yalnızca uygulamanızın mantığına bağlıdır.

Bu konuda, oluşturma süreci tamamlanabilir, zaten çalışır durumda, ancak gerçek kullanım için hala elverişsiz. En azından bir onay mesajı eklemeye değer. Bunu yapmak için, kayıt sonucunun kendisini ( _success ) bulacağız ve sonuca bağlı olarak ( If-Else ), ilgili mesajı göstereceğiz ( Show Notification ) ve ayrıca kalıcı pencereyi otomatik olarak kapatacağız ( Modal Hide ). Kapatma, kalıcı pencerenin Cancel düğmesine atanmalıdır.