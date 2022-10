Koşullu İfadeler. If-Else

Bu aşamada, hemen birkaç sorun ortaya çıkar:

Tam olarak iki dosya olduğu nasıl belirlenir?

Bunların uygun dosyalar olduğu nasıl belirlenir?

Daha sonra onlarla ne yapmalı ve analiz için sunucuya nasıl aktarılır?

En basitinden başlayalım. Select File , dosyaları bir dizi olarak sağlar (ayrı bir dosya olsa bile) ve dizideki öğelerin sayısı Array Size bloğu kullanılarak bulunabilir. Girdi olarak bir dizi alır ve çıktı olarak dizideki öğelerin sayısıyla bir Integer döndürür.

Karşılaştırma blokları

Ardından, bir karşılaştırma yapmanız gerekir. Gerçek miktarın beklentilerimizi karşılayıp karşılamadığını öğrenin. Equal bloğu bunun için uygundur. Girdi olarak iki değeri alır ve eşit olsun ya da olmasın cevabını verir. İlk değer önceki bloktan (dosya sayısı) geçirilecek ve ikinci değer tarafımızca belirlenecektir (2).

Başka hangi karşılaştırma bloklarının kullanım için mevcut olduğuna dikkat edin. Genellikle eşitlik gerçeğini değil, değerin belirli bir aralığa düşüp düşmediğini ( Less, Greater Or Equal ve diğer bloklar bunun için uygundur) veya genel olarak, herhangi bir değerin varlığı gerçeğini kontrol etmek gerekir ( Is Null ).

Equal bloğunu kontrol etmenin sonucu Boolean biçiminde gelir. Değerler eşleşirse True , değilse False . Bu bilgi, başka eylemlere karar vermek için kullanılabilir; If-Else bloğunun kullanışlı olduğu yer burasıdır.

If-Else

Önceden, yalnızca birbiri ardına katı bir sırayla yürütülen blokları kullanıyorduk. If-Else bloğu, bir çatal oluşturmanıza izin verir ve girişteki boolean değerine bağlı olarak akışı iki olası yönden birine yönlendirir.

Örneğimizde, kullanıcı tarafından seçilen dosya sayısı ikiye eşit olmadığında bir seçenek vardır. Bu durumda uygun bildirimi göstermek ve iş sürecini durdurmak mümkün olacaktır. Bunu yapmak için Show Notification bloğunu kullanın, False seçeneğiyle bağlayın ve gerekli parametreleri ayarlayın ( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files ).

Gerçekten iki dosya varsa, süreç True yol boyunca devam edecek ve bir sonraki aşamaya geçecektir - ihtiyacınız olan dosyaların seçilip seçilmediğini ve biçimlerinin beklentilerle uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. Bunu yapmak için, her dosyanın adını bulmanız ve uzantısını kontrol etmeniz gerekir.