Создание эндпойнтов

Теперь пришло время создать собственный эндпойнт! В прошлом модуле мы уже создали свой бизнес-процесс, но до сих пор у нас не было возможности испробовать его на практике. Сейчас мы это исправим.

Настройка эндпойнта

Для того, чтобы сделать это, лучше всего создать отдельную группу эндпойнтов по нажатию кнопки New Group. Назовем ее AppMaster Course и добавим в нее новый эндпойнт.





Необходимые настройки видны на скриншоте и не должны представлять какой-то сложности. Нужно лишь выбрать метод (логично использовать GET), задать URL (в примере module4-basic, но можно указать и любой другой) и выбрать требуемый БП (был создан в 4 модуле с названием Basic functions).

На вкладке Middleware можно сразу отключить Token Auth (он включен по умолчанию) и тем самым открыть свободный доступ к данному эндпойнту, не ограничивая его только для авторизованных пользователей.

На этом создание эндпойнта закончено. Можно опубликовать приложение и пользоваться им! Остается только разобраться в том, как именно пользоваться?

Вполне можно сделать это так же, как делали еще в первом модуле, с помощью командной строки. Или, как во втором модуле, через возможности External API Request. Впрочем оба эти варианта нельзя назвать максимально удобными.

Swagger

К счастью в AppMaster есть еще один инструмент, который называется Swagger и именно его мы и будем использовать.

Что же такое Swagger? Если коротко, то это набор инструментов для создания интерактивной документации. В дальнейшем у нас еще будет возможность изучить его подробнее. А на текущем этапе достаточно понимать, что Swagger дает возможность увидеть все эндпойнты нашего приложения, изучить их параметры запроса, увидеть предполагаемый ответ. И что самое главное, он дает возможность быстро выполнить любой запрос и получить результат.

Чтобы открыть его, необходимо нажать на кнопку Preview и выбрать Development в разделе Project API (Не забыть предварительно опубликовать приложение!)





В открывшейся вкладке браузера нам остается лишь найти созданный эндпойнт. Нажать на кнопку Try it out, ввести необходимые данные и отправить запрос по нажатию кнопки Execute.





Если все было сделано правильно, то результат будет совпадать со скриншотом. В ответе виден результат математических операций с X и Y (сложение, вычитание, умножение, деление и еще одно деление, но уже с округлением до первого знака после запятой).

А в следующем модуле мы будем разбирать создание фронтенда, займемся созданием веб-приложения и создадим свою удобную панель администратора.