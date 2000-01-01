Yolun Her Adımında Sizi Destekliyoruz

AppMaster, Glide, Bubble, Tilda, WIX veya diğer bazı araçlarla karşılaştırıldığında nasıldır?

Küçük bir web sitesi, açılış sayfası veya iş mantığı olmayan basit bir mobil uygulama oluşturmak istiyorsanız, AppMaster muhtemelen size göre değildir. AppMaster, eksiksiz yazılım çözümleri oluşturmak için tasarlanmıştır: bir dizi iş mantığına sahip arka uç, son derece özelleştirilebilir ön uç ve cihazın donanımına ve özel özelliklerine erişimi olan yerel mobil uygulamalar.