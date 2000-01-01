Yolun Her Adımında Sizi Destekliyoruz

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Basit sorulardan karmaşık sorunlara kadar, ekibimiz inanılmaz uygulamalar oluşturmanıza ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için burada.

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sıkça sorulan sorular

AppMaster'ı kimler kullanıyor? Mühendisler mi yoksa teknik olmayan kişiler mi?

AppMaster teknik olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur, ancak aynı zamanda son teknoloji uygulamalar için birçok profesyonel özelliğe sahiptir.

AppMaster'ı öğrenmek ne kadar sürer?

Bir mühendisin AppMaster kavramlarını anlaması genellikle yaklaşık yirmi dakika, doğal hissetmesi ise birkaç saat sürer.

AppMaster ne yapar

AppMaster, arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılımlar oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur, derler ve herhangi bir bulut sağlayıcısına veya özel sunucuya dağıtır.

AppMaster, Glide, Bubble, Tilda, WIX veya diğer bazı araçlarla karşılaştırıldığında nasıldır?

Küçük bir web sitesi, açılış sayfası veya iş mantığı olmayan basit bir mobil uygulama oluşturmak istiyorsanız, AppMaster muhtemelen size göre değildir. AppMaster, eksiksiz yazılım çözümleri oluşturmak için tasarlanmıştır: bir dizi iş mantığına sahip arka uç, son derece özelleştirilebilir ön uç ve cihazın donanımına ve özel özelliklerine erişimi olan yerel mobil uygulamalar.

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En son güncellemeleri tartışmak, sorular sormak, yeni özellikler talep etmek ve projelerinizi AppMaster topluluğuyla paylaşmak için ekibimizle ve diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

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