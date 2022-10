现在是时候创建你自己的端点了!在上一个模块中,我们已经创建了自己的业务流程,但到目前为止,我们还没有机会在实践中进行尝试。现在我们要做的是。

端点设置

为了做到这一点,最好是通过按下 New Group按钮。让我们把它叫做 AppMaster Course并在其中添加一个新的端点。





必要的设置在截图中可见,应该不难。你需要选择一个方法(合理的做法是使用 GET),设置 URL(module4-basic 是一个例子,但你可以指定任何其他的),并选择所需的业务流程(它是在第四模块中创建的,叫做Basic functions)。

在 Middleware标签,你可以立即禁用 Token Auth(它在默认情况下是启用的),并开放对这个端点的访问,而不限制其对授权用户的访问。

这样就完成了端点的创建。你可以发布应用程序并使用它了!剩下的就是弄清楚如何使用它了。

可以用与第一个模块相同的方式,用命令行来做这件事。或者,像第二个模块那样,通过 External API Request.然而,这两个选项都不能被称为最方便的。

Swagger

AppMaster 有一个更方便的工具叫 Swagger,我们将使用它。

什么是 Swagger?简而言之,这是一套用于创建交互式文档的工具。在未来,我们将有机会更详细地研究它。在目前阶段,我们只需了解Swagger ,就可以看到我们应用程序的所有端点,研究它们的请求参数,并看到预期的响应。最重要的是,它使我们有可能执行任何请求并迅速得到结果。

要打开它,点击Preview 按钮,并在Project API 部分选择Development (不要忘记发布应用程序!)。





在打开的浏览器标签中,我们必须找到创建的端点。点击 Try it out按钮,输入所需的数据,并通过点击 Execute按钮来发送请求。





如果一切操作正确,结果将与截图相符。答案显示的是X和Y的数学运算结果(加法、减法、乘法、除法,还有一个除法,但已经四舍五入到小数点后第一位)。

在下一个模块中,我们将分析前端的创建,我们将创建一个Web应用程序,并制作我们自己的方便的管理面板。