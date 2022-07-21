Kodsuz Otomasyon Yatırım Getirisi Hesaplayıcısı

Bu ROI Hesaplayıcıyı kullanarak, tek satır kod yazmadan AppMaster ile süreç iş akışlarınızı otomatikleştirerek ne kadar tasarruf edebileceğinizi tahmin edebileceksiniz.
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Kod yok, güçlük yok, risk yok. AppMaster her şeyle ilgilenecek.
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AppMaster ile süreçleri ve iş akışlarını otomatikleştirmenin, doğrudan maliyetleri %35'ten fazla azalttığı, istek ve onay döngü sürelerini yarıdan fazla azalttığı ve 2 aydan kısa sürede pozitif bir yatırım getirisi sağladığı gösterilmiştir. Potansiyel tasarrufları tahmin etmenize yardımcı olması için, AppMaster kullanarak potansiyel tasarruflarınızı tahmin etmek için ROI Hesaplayıcımızı kullanın.
Araştırmalar, AppMaster gibi otomatik iş akışı çözümleri kullanılarak manuel iş akışlarının %60-90 oranında azaltılabileceğini gösteriyor. Toplam tasarruf, %75 tasarruf dikkate alınarak tahmin edilmiştir.
Otomasyon, başarılı organizasyonlar için kilit bir stratejidir. Otomatik iş akışlarını benimseyin ve üretkenliği artırın, düşük değerli görevlerde zamandan tasarruf edin ve çalışanları daha önemli işleri yapmak için serbest bırakın.
Manuel iş akışlarına sahip çoğu şirket, AppMaster'ın çözümünü kullanarak %60-90 oranında tasarruf gerçekleştirmiştir. Yüksek yatırım getirisi ve düşük giriş noktası ile bu, herhangi bir şirketin süreçlerini otomatikleştirmesi için hiç akıllıca değil.
AppMaster, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.
Uygulamalar, tek bir arka uç etrafında oluşturulmuştur. Örneğin. 2 uygulama (bir sürücü ve bir yolcu için) aynı arka uçla çalışır.
Benzer çözümlere kıyasla onlarca kat daha yüksek arka uç performansı. Teknoloji borcu ve yeniden düzenleme yok!
Uygulamalar, AppMaster Cloud'da, herhangi bir ticari bulutta, özel bulutta, hatta tamamen çevrimdışı olarak barındırılabilir.
Oluşturulan uygulamaların kaynak kodunu indirmek mümkündür. GoLang'da saniyede 22k satırda kod üretiyoruz.
Ara katman yazılımıyla API'nize, uç noktalara erişimi oluşturun ve yönetin ve otomatik olarak API belgeleri oluşturun.
Karmaşık arka uç oluşturabilir ve ayrı olarak kullanabilirsiniz - geliştiricileriniz tarafından yazılan ön ucu buna bağlayın.