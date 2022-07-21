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Appmaster Otomasyon YG'si

Kodsuz Otomasyon Yatırım Getirisi Hesaplayıcısı

Bu ROI Hesaplayıcıyı kullanarak, tek satır kod yazmadan AppMaster ile süreç iş akışlarınızı otomatikleştirerek ne kadar tasarruf edebileceğinizi tahmin edebileceksiniz.

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Real AI-generated Backend
Gerçek AI tarafından oluşturulan Arka Uç

Hiçbir insan dahil değil. En iyi uygulamalarla saf kod oluşturma.

Including full source code
Kaynak kodu dahil

Yapay zekamız en iyi yazılım geliştiricisidir. Teknik borç asla. Bize bir şans ver!

Only visual editing tools
Yalnızca görsel düzenleme araçları

Kod yok, güçlük yok, risk yok. AppMaster her şeyle ilgilenecek.

Developer Partner Program
Geliştirici İş Ortağı Programı

Müşterileriniz için uygulamalar oluşturarak ödüller kazanın.

İş Süreçleri Otomasyonu ile maliyetleri azaltın
İş Süreçleri Otomasyonu ile maliyetleri azaltın İş Süreçleri Otomasyonu ile maliyetleri azaltın

AppMaster ile süreçleri ve iş akışlarını otomatikleştirmenin, doğrudan maliyetleri %35'ten fazla azalttığı, istek ve onay döngü sürelerini yarıdan fazla azalttığı ve 2 aydan kısa sürede pozitif bir yatırım getirisi sağladığı gösterilmiştir. Potansiyel tasarrufları tahmin etmenize yardımcı olması için, AppMaster kullanarak potansiyel tasarruflarınızı tahmin etmek için ROI Hesaplayıcımızı kullanın.

Şimdi dene
süreç tasarrufu

Talep Başına Tasarruf

Araştırmalar, AppMaster gibi otomatik iş akışı çözümleri kullanılarak manuel iş akışlarının %60-90 oranında azaltılabileceğini gösteriyor. Toplam tasarruf, %75 tasarruf dikkate alınarak tahmin edilmiştir.

$
IDC, bir isteği manuel olarak işlemenin maliyetinin birim başına 75-100 $ olduğunu bildiriyor
Aylık toplam maliyet ($)
$ 2,500
Toplam yıllık maliyetler ($)
$ 30,000
Yıllık tasarruf ($) $ 22,500
AppMaster'ı deneyin
tasarruf

Süreç Maliyeti Tasarrufu

Otomasyon, başarılı organizasyonlar için kilit bir stratejidir. Otomatik iş akışlarını benimseyin ve üretkenliği artırın, düşük değerli görevlerde zamandan tasarruf edin ve çalışanları daha önemli işleri yapmak için serbest bırakın.

$
İstekleri manuel olarak işleyen kişi için
Toplam dakika / ay
3000
Toplam saat / ay
50
İşçilik maliyetleri / ay ($)
$ 2,500
Yıllık işçilik maliyetleri ($)
$ 30,000
Yıllık tasarruf ($) $ 22,500
Output Growth Üretim artışı
Release of Resources Kaynakların Yayınlanması
AppMaster'ı deneyin
verimlilik kazancı

Verimlilik artışları

Manuel iş akışlarına sahip çoğu şirket, AppMaster'ın çözümünü kullanarak %60-90 oranında tasarruf gerçekleştirmiştir. Yüksek yatırım getirisi ve düşük giriş noktası ile bu, herhangi bir şirketin süreçlerini otomatikleştirmesi için hiç akıllıca değil.

%
Süreç otomasyonu ile çalışan başına tahmini tasarruf süresi
Saat başına kazanç ($)
$ 5
Haftalık kazanç ($)
$ 200
Yıllık kazanç ($)
$ 9,000
Motivasyon artışı
Sınırsız
Yıllık toplam verimlilik kazancı ($) $ 90,000
Automated Processes Otomatik Süreçler
Savings on Payroll Bordroda Tasarruf
AppMaster'ı deneyin
Neden AppMaster?

AppMaster'ınAvantajları

AppMaster, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.

Tek Arka Uç
Tek Arka Uç

Uygulamalar, tek bir arka uç etrafında oluşturulmuştur. Örneğin. 2 uygulama (bir sürücü ve bir yolcu için) aynı arka uçla çalışır.

hız
hız

Benzer çözümlere kıyasla onlarca kat daha yüksek arka uç performansı. Teknoloji borcu ve yeniden düzenleme yok!

Her Yerde Ev Sahipliği Yap
Her Yerde Ev Sahipliği Yap

Uygulamalar, AppMaster Cloud'da, herhangi bir ticari bulutta, özel bulutta, hatta tamamen çevrimdışı olarak barındırılabilir.

Kaynak Kodu
Kaynak Kodu

Oluşturulan uygulamaların kaynak kodunu indirmek mümkündür. GoLang'da saniyede 22k satırda kod üretiyoruz.

API Belgeleri
API Belgeleri

Ara katman yazılımıyla API'nize, uç noktalara erişimi oluşturun ve yönetin ve otomatik olarak API belgeleri oluşturun.

çok yönlülük
çok yönlülük

Karmaşık arka uç oluşturabilir ve ayrı olarak kullanabilirsiniz - geliştiricileriniz tarafından yazılan ön ucu buna bağlayın.

Uygulamanızı Ücretsiz Olarak Oluşturun
"Bütçeyi 10 kattan fazla kıstık ve çözümü, AppMaster platformunu kullanarak 6 ay yerine 4 haftadan kısa sürede kullanıma sunduk." Ücretsiz Uygulama Oluşturun

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