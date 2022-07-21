Kodsuz Otomasyon Yatırım Getirisi Hesaplayıcısı

İş Süreçleri Otomasyonu ile maliyetleri azaltın

AppMaster ile süreçleri ve iş akışlarını otomatikleştirmenin, doğrudan maliyetleri %35'ten fazla azalttığı, istek ve onay döngü sürelerini yarıdan fazla azalttığı ve 2 aydan kısa sürede pozitif bir yatırım getirisi sağladığı gösterilmiştir. Potansiyel tasarrufları tahmin etmenize yardımcı olması için, AppMaster kullanarak potansiyel tasarruflarınızı tahmin etmek için ROI Hesaplayıcımızı kullanın.