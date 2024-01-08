Gerçek zamanlı önizleme, kullanıcıların uygulamalarının canlı ortama dağıtılmadan önce nasıl göründüğünü ve çalıştığını görmelerine olanak tanır.

Kullanıcılar, bir dağıtım planı seçerek veya sahte verileri kullanarak, uygulamalarının canlı ortamda nasıl görüneceğine ve performansına ilişkin daha doğru bir temsil elde edebilir.

🔔 Önizleme, değişikliklerinizi gerçek uygulamaya aktarmaz. Dağıtılan uygulamaya değişiklik göndermek için AppMaster Web Designer'da "Push" düğmesine tıklayın ve proje dağıtımını AppMaster Studio'da genel olarak yaptığınız gibi çalıştırın.

Önizlemeyi çalıştır

Web uygulaması önizlemesi yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır ve kullanıcıların, değişiklik yaparken uygulamalarının görünümünü ve işlevselliğini gerçek zamanlı olarak gözlemlemelerine olanak tanır. Önizlemeyi çalıştırmak için sağ üst köşedeki Göz Düğmesine tıklayın.

Önizlemeyi çalıştırmadan önce arayüzde görüntülenecek verileri seçmeniz gerekir:

Sahte veriler

Hedef dağıtım planının verileri

Sahte Veri

Sahte verilerle bir önizleme çalıştırmak için sağ üstteki Önizleme düğmesini tıklayın ve açılan açılır menüden Sahte Önizleme'yi seçin.

Sahte verilerin kullanılması, kullanıcıların, kullanıcı arayüzü tasarımı sırasında eklenen sahte verilerle tamamlanan simüle edilmiş bir uygulama sürümü oluşturmasına olanak tanır. Bu, kullanıcı arayüzünü test etmek için kullanışlıdır çünkü kullanıcıların uygulamada görüntülenen verilerle ilgili sorunları canlı ortama dağıtmadan önce belirlemelerine olanak tanır.

Dağıtım Planının verileri

Önizlemeyi dağıtım verileriyle çalıştırmak için sağ üstteki Önizleme düğmesini tıklayın ve açılan açılır menüden hedef dağıtım planını seçin.

Gerçek zamanlı önizleme özelliğini kullanırken bir dağıtım planı seçebilirsiniz. Kullanıcıların, uygulamalarını canlı ortamda kullanılan gerçek verilerle önizlemelerine olanak tanır. Bu özellikle API'ler veya veritabanları gibi harici veri kaynaklarına bağımlı olan uygulamalara fayda sağlar.