Pratikte denemeye ne dersiniz? İlk ödevi yapma zamanı.

Komut satırıyla çalışmak için terminali etkinleştirmeniz gerekir. Windows'ta, istenen uygulamaya MacOS - Terminal'de CMD adı verilir.

Kıvrılma konsolu uygulamasını kullanın (bilgisayarınızda yüklü değilse - düzeltin). Belirli bir hizmete istek göndermek ve oradan yanıt almak için özel olarak tasarlanmıştır.

Örnek olarak, BoredAPI hizmetine bir HTTP isteği gönderin. Bu, tüm durumlar için bir etkinlik alabilen bir hizmettir.

Bunu yapmak için terminalde aşağıdaki komutu girin:

curl " http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy ”

Lütfen adresin şartlı olarak iki bölüme ayrılabileceğini unutmayın - soru işaretinden önce ve sonra.

İlk kısım istek adresinin kendisidir. Bu örnekte - “http://www.boredapi.com/api/activity”

İkinci kısım istek parametreleridir. Örnekte - "type=diy". Yani sorgu parametresi “diy” değeriyle “type” dır. Böylece kendi başınıza yapabileceğiniz (kendin yap - Kendin Yap) bir aktivite almak istediğimizi belirttik.

Bakın ne yanıt alındı. İçinde ihtiyacınız olan bilgiyi bulun. Daha sonraki modüllerde yanıtın ne şekilde geldiğini, nelerden oluştuğunu detaylı olarak analiz edeceğiz. Bu aşamada, mantıksal olarak işlenmeden ve ön uçta güzel bir şekilde görüntülenmeden önce, arka uçtan gelen isteğe verilen yanıtın tam olarak böyle göründüğünü anlamak yeterlidir.

Hizmetin belgelerine bakın ( http://www.boredapi.com/documentation ) ve kendiniz farklı parametrelerle daha karmaşık bir talepte bulunun. Örneğin, 5'ten fazla ancak 10'dan az çalışanı olan bir şirket için hangi faaliyetin uygun olduğunu öğrenin.

Malzemeyi birleştirmek için daha karmaşık bir hizmette uzmanlaşmaya çalışın. Örneğin - https://www.alphavantage.co/

Belgeleri okuyun, veritabanından döviz kurunu veya hisse senedi fiyatlarını alın.

Kullanmadan önce kayıt olmanız ve kişisel bir erişim anahtarı almanız gerekir.