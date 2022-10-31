Merhaba!

Herhangi bir işin en zor kısmı genellikle başlamaktır. Ve başarılı görünüyorsun. Tebrikler!

Buradan başlayarak, genel olarak programlamayı ve özellikle No-Code'u (karmaşık programlama dillerini öğrenmeden programlar oluşturma yeteneği) öğrenmede uzun bir yolumuz var. Ama her şeyden önce, temel terimleri biraz anlamaya değer.

Halihazırda bir BT uzmanıysanız, bu giriş modülünü atlamaktan çekinmeyin. Burada en temel kavramlarla ilgileneceğiz. Uygulama, ön uç, veritabanı, HTTP protokolü vb.

Hazır? Hadi gidelim!

Bilgisayarlar, çok akıllı görünseler de, doğaları gereği kendi başlarına hiçbir şey yapamazlar. Net talimatlara ihtiyaçları var. Hatta öyle eski bir şaka var ki - "Bilgisayar sizin istediğinizi değil, yapmasını istediğiniz şeyi yapar."

Geniş anlamda " programlama " ortaya çıkıyor - bir bilgisayar için açık ve anlaşılır talimatların (komutların) oluşturulmasıdır. Ve bilgisayarın anlayabileceği bir dilde verilen talimatların kendisi de bir “ program ”dır.

Ve burada “bilgisayar tarafından anlaşılabilir bir dil” (bilgisayar tarafından anlaşılabilir dil) ifadesinin altını çizmeye değer. Gerçekten de biz bir dil konuşuyoruz ve bilgisayar başka bir dil konuşuyor. İnsan konuşmasını anlamaz (en azından konuşmayı anlamayı öğretecek bir program alana kadar). Tıpkı bizim gibi, özel eğitim olmadan, 1 ve 0 dizisi olarak temsil edilebilecek makine dilini (veya makine kodunu) anlamıyoruz.

10110100 00111010

Tamamen anlaşılmaz, değil mi?

Programlama dilleri

İletişimi sağlamak için programlama dilleri oluşturuldu (ve sürekli yenileri oluşturuluyor).

" Düşük seviyeli " olarak adlandırılan diller vardır. Makine kodlarına çok yakındırlar ancak komutlar bir kişinin daha anlayabileceği bir biçimde yazılmıştır. Bu tür dillerin en ünlü temsilcisi "Assembler"dır.

Bir sonraki aşama “ Üst düzey ” programlama dilleridir. Çoğu modern programlama dili onlara aittir: Java, C ++, Python, Go ve diğerleri. Programcı tarafından hız ve kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, böyle bir dilde tek bir komut, makine kodunda çok karmaşık ve uzun bir komut dizisine çevrilebilir.

Ve işte yeni bir terim - “ Çevirmen ”. Bu tam olarak üst düzey bir dilde yazılmış metni bir dizi makine talimatına çeviren (veya derleyen) araçtır. Aynı zamanda, tüm bilgisayarların farklı olduğu, farklı işlemciler çalıştırdıkları ve bu işlemcilerin farklı komut setleri kullandığı konusunda endişelenmemeliyiz (veya çok daha az endişelenmemeliyiz). Çevirmen bu işi bizim için yapacak.

AppMaster.io platformu Kodsuz platformlara aittir. Güvenli bir şekilde gelişimin bir sonraki aşaması olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte, herhangi bir programlama dilini öğrenmeden, karmaşık kodlar yazmadan kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmak mümkün hale geldi. Bu kursta yapacağımız şey bu. Aslında net görsel bloklar kullanarak yapılması gerekenleri basitçe açıklıyoruz. Ve sonra AppMaster.io teknolojileri zaten açıktır ve kendileri büyük bir hızla kod yazarlar.

Bu arada, bu kod Go dilinde (Golang olarak da bilinir) yazılmıştır. Ve bir yandan, bu çok önemli. Sonuçta, son derece etkili programlar oluşturmak için Google tarafından özel olarak geliştirilmiş modern bir dil kullandığımızdan eminiz. Öte yandan, önemli değil. Sonuçta, orada hangi dilin kullanıldığını tamamen unutabilirsiniz (daha etkili bir çözüm bulunursa başka bir dille değiştirilebilir), sadece teknik uygulamasının karmaşıklığına değil, bir uygulama oluşturmaya odaklanın.