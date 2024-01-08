Arayüzü Keşfedin

AppMaster Web Designer'ı açtığınızda, bir düzenleyici gezgini, başlık ve o anda seçili olan sekme içeriğinin görüntüleneceği bir çalışma alanı göreceksiniz.

Gezgin

Navigator, web düzenleyici sekmelerine hızlı erişim bağlantıları, faydalı bağlantılar ve web uygulamaları listesine veya diğer AppMaster Studio bölümlerine geri dönmek için bir logo düğmesi sağlar.

Geri butonu

Aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyan menünün göründüğü açılır menüyü açmak için AppMaster logosunu tıklayın:

Web uygulamaları listesine geri dönün.

Diğer AppMaster Studio bölümlerine gidin.

Web Tasarımcısı Menüsü

AppMaster Web Designer yalnızca kullanıcı arayüzü oluşturucuyu içermez. Ayrıca bir dizi ek araç ve hizmet de sağlar.

Aralarında hızlı gezinmek için aşağıdaki sekmeleri içeren Web Tasarımcısı Menüsünü kullanın:

Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı

Yerel Veritabanı

Uygulama Tetikleyicisi

İş mantığı

Küresel Değişkenler

Zamanlayıcı

i18n (Yerelleştirme)

Tema Oluşturucu

Uygulama ayarları

Faydalı Bağlantılar

Açılır menü aşağıdaki gibi eylemleri içerir:

Bizimle Sohbet Edin: sağ alt web düzenleyici köşesinde sohbeti etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

sağ alt web düzenleyici köşesinde sohbeti etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Belgeler: AppMaster studio kullanımı hakkında eksiksiz bir teknik kılavuz açın.

AppMaster studio kullanımı hakkında eksiksiz bir teknik kılavuz açın. Öğreticiler: Öğreticilerin ve örneklerin yer aldığı AppMaster koleksiyonunu açın.

Öğreticilerin ve örneklerin yer aldığı AppMaster koleksiyonunu açın. Topluluk: diğer AppMaster kullanıcılarıyla bağlantı kurmak için AppMaster Topluluğunu açın.

diğer AppMaster kullanıcılarıyla bağlantı kurmak için AppMaster Topluluğunu açın. Katılımı sıfırlayın: web düzenleyicisinin arayüzünü incelemek için katılımı tekrar açın.

web düzenleyicisinin arayüzünü incelemek için katılımı tekrar açın. Klavye kısayolları: Tasarım iş akışınızı hızlandırmaya yardımcı olan klavye kısayolları listesini açın. Bu kısayolları Shift + / tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz.

Tasarım iş akışınızı hızlandırmaya yardımcı olan klavye kısayolları listesini açın. Bu kısayolları Shift + / tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Yenilikler: Herhangi bir güncellemeyi kaçırırsanız, bu bağlantıdan güncelleme listesinin tamamını keşfedebilirsiniz.

Herhangi bir güncellemeyi kaçırırsanız, bu bağlantıdan güncelleme listesinin tamamını keşfedebilirsiniz. Yasal Özet: tüm AppMaster yasal belgelerini açın.

Başlık

Düzenleyici başlığı, uygulama bilgileri ve bir uygulama araç çubuğu sağlar.

Uygulama bilgileri

Sol başlık tarafında uygulamanızla ilgili temel bilgiler görüntülenir:

Uygulama Simgesi: Uygulamanızı görsel olarak hızlı bir şekilde tanımlamak için uygulamanın favicon'u.

Uygulamanızı görsel olarak hızlı bir şekilde tanımlamak için uygulamanın favicon'u. Uygulama Adı: uygulamanızın adı.

uygulamanızın adı. Proje Adı: Uygulamanın ait olduğu proje.

Uygulamanın ait olduğu proje. Varsayılan Uygulama Göstergesi: Uygulama varsayılan olarak işaretlenmişse uygulama adının yanında bir yıldız simgesi görürsünüz.

İşbirlikçi Listesi

Ortak çalışan listesi, o anda uygulamada çalışan tüm proje üyelerini görüntüler. Her ortak çalışanın kişisel bir kenarlık rengi vardır; bu renk onların imleci için kullanılacaktır.

Ortak çalışan sayısı 5'i geçerse gizli ortak çalışanları görmek için sayaca tıklayın. Avatarınız her zaman ilk sırada görüntülenir.

Ortak çalışanın adını görmek için bir avatarın üzerine gelin.

İşbirliği modu hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Ön izleme

Uygulama önizlemesini çalıştırmak için Önizleme düğmesine tıklayın ve verilerini yüklemek üzere dağıtım planını seçin veya Sahte verilerle önizleme'yi seçin.

Siz uygulamanızda kaydetmenize gerek kalmadan değişiklik yaparken önizleme yeni bir sekmede çalıştırılacak ve gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Gerçek zamanlı önizleme modu hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Eylem Düğmeleri

Değişiklikleri itin

Uygulamada yaptığınız tüm değişiklikler taslak olarak kaydedilir. İş süreciniz sırasında uygulamaları kaydetmenize gerek yoktur.

Ancak projenizi zorlamadan yayınlarsanız bu değişikliği derleme sürümünde göremezsiniz. Değişiklikleri proje yapısına dahil etmek için, bunları proje yayımlamadan önce sunucuya göndermelisiniz. Bastıktan sonra değişiklikler sonraki proje yayınına dahil edilecektir.

Başvuruyu YAKINDA Yayınlayın

Projenin yerleşik sürümünü güncellemek için uygulamanızı dağıtım planlarınızdan birinde yayınlamanız gerekir.

Yayınlamayı doğrudan düzenleyiciden çalıştırabilirsiniz. Yayınlamak için Roket düğmesine tıklayın ve hedef dağıtım planını seçin.

Çalışma alanı

Çalışma alanı, uygulamanızı oluşturup kurduğunuz AppMaster Web Designer'ın merkezi kısmıdır.

Çalışma alanı içeriği, o anda seçili olan sekmeye bağlı olarak değişecektir. Mevcut sekmelerin her biri, aşağıdaki makalelerde ayrıntılı bir genel bakış sunacaktır.

Web Apps Editor'ı açtıktan sonra açılacak ilk bölüm UI Designer'dır.