Sekarang saatnya untuk membuat titik akhir Anda sendiri! Pada modul terakhir, kami telah membuat proses bisnis kami sendiri, tetapi sejauh ini kami belum memiliki kesempatan untuk mencobanya dalam praktik. Sekarang kita akan melakukannya.

Pengaturan titik akhir

Untuk melakukan ini, yang terbaik adalah membuat grup titik akhir yang terpisah dengan menekan tombol New Group . Sebut saja AppMaster Course dan tambahkan titik akhir baru ke dalamnya.





Pengaturan yang diperlukan terlihat di tangkapan layar dan seharusnya tidak sulit. Anda perlu memilih metode (masuk akal untuk menggunakan GET ), mengatur URL ( module4-basic adalah contoh, tetapi Anda dapat menentukan yang lain), dan memilih proses bisnis yang diperlukan (itu dibuat dalam modul ke-4 dan disebut Basic functions ).

Pada tab Middleware , Anda dapat segera menonaktifkan Token Auth (diaktifkan secara default) dan membuka akses ke titik akhir ini tanpa membatasinya untuk pengguna yang berwenang.

Ini menyelesaikan pembuatan titik akhir. Anda dapat mempublikasikan aplikasi dan menggunakannya! Tetap hanya untuk mencari tahu cara menggunakannya.

Dimungkinkan untuk melakukan ini dengan cara yang sama seperti pada modul pertama, menggunakan baris perintah. Atau, seperti pada modul kedua, melalui kemampuan External API Request . Namun, kedua opsi ini tidak bisa disebut yang paling nyaman.

Menyombongkan

AppMaster memiliki alat yang lebih nyaman bernama Swagger , yang akan kita gunakan.

Apa itu Swagger ? Singkatnya, ini adalah seperangkat alat untuk membuat dokumentasi interaktif. Di masa depan, kami akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya secara lebih rinci. Dan pada tahap saat ini, cukup untuk memahami bahwa Swagger memungkinkan untuk melihat semua titik akhir aplikasi kita, mempelajari parameter permintaannya, dan melihat respons yang diharapkan. Dan yang paling penting, ini memungkinkan untuk mengeksekusi permintaan apa pun dan mendapatkan hasilnya dengan cepat.

Untuk membukanya, klik tombol Preview dan pilih Development di bagian Project API (Jangan lupa untuk memublikasikan aplikasi!)





Di tab browser yang terbuka, kita harus menemukan titik akhir yang dibuat. Klik tombol Try it out , masukkan data yang diperlukan, dan kirim permintaan dengan mengklik tombol Execute .





Jika semuanya dilakukan dengan benar, hasilnya akan sesuai dengan tangkapan layar. Jawabannya menunjukkan hasil operasi matematika dengan X dan Y (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan satu pembagian lagi, tetapi sudah dibulatkan ke tempat desimal pertama).

Pada modul berikutnya, kita akan menganalisis pembuatan frontend, dan kita akan membuat aplikasi web, dan membuat panel admin kita sendiri yang nyaman.