Veritabanı ve sunucu isteklerindeki dosyalar

Tüm kontrollerden sonra, kullanıcının dosyaları doğru biçimde gönderdiğinden emin olabiliriz. Şimdi onları daha fazla işlem için sunucuya gönderme zamanı. Ama önce dosyalarla çalışma prensipleri hakkında önemli bir açıklama yapmakta fayda var.

Dosya türleri

İki farklı dosya türü olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. İlki, üzerinde çalıştığımız model dosyasıdır. İkincisi dosya veri türüdür. Veritabanında saklanması kolay ve tam modelin bulunması kolay bir kimliktir. Bir veritabanı modeli tasarlarken, kullanılan ikinci tiptir. Diğer veri türleriyle (String, Integer ve diğerleri) aynı şekilde kullanılabilir, ancak aynı zamanda tam modelin kimliğinin arkasında gizli olduğunu her zaman biliriz.





Filepicker veya Select Files bloğundan bir dosya aldığımızda, bir model olarak temsil edilir. Ancak henüz bir kimliği yok çünkü dosya sunucunun veritabanına kaydedilmedi. Bunu yapmak için, önceden otomatik olarak oluşturulmuş olan uygun Server request POST /_files/ isteğini uç noktaya yapmanız gerekir. Bundan sonra, dosya veritabanına yazılır ve modeli bir kimlik alır ve tam olarak kullanılabilir.

resimlerin URL'si

Başka hangi dosya uç noktalarının mevcut olduğunu görmek için Swagger kullanın. Şu anda onlardan birine ihtiyacımız var. Dosyaları ön uçta resim olarak kullanmak için, verilen dosyanın tam URL'sini almanız gerekir. Bu görev, GET /_files/:id/download/ bitiş noktası tarafından çözülür. Dosya kimliğini bilerek, onu kullanabilir ve tam dosya URL'sini alabilirsiniz.

Server request POST /_files/ bloğu sonucunda elde edilen modeli genişletip dosya kimliğini bulmamız gerekiyor. Bundan sonra, kimlik, To String bloğu kullanılarak bir dizeye dönüştürülmelidir. Nihai resim URL'sini toplamak için bu sonucu kullanalım ( GET request /_files/:id/download/ ile aynı). Bunu yapmak için Concat Strings (Multiple) string birleştirme bloğunu kullanıyoruz. İlk kısım " /api/_files/ ", ikincisi dosya kimliği ve üçüncü kısım " /download/ " olacaktır.

Yalnızca ortaya çıkan URL'yi Image bloğuna iletmek için kalır. Tasarım aşamasında oluşturuldu, ancak başlangıçta görüntü olarak basit bir taslak vardı. Şimdi düzeltebiliriz. Bunu yapmak için Image Update Properties bloğunu kullanın ve URL'yi resme ayarlayın.



