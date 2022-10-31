Ağ istekleri

Developer Tools bir başka yararlı bölümü de Network . İçinde, tüm ağ isteklerini ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri izleyebilir ve alınan yanıtları ayrıştırabilirsiniz. Ülkeler hakkında bilgi içeren bir tablo örneğine bakalım. Modül 8'de oluşturuldu ve bu tabloyu doldurmak için bir GET isteğinde bulunulması gerektiğini kesin olarak biliyoruz. İlgili sayfayı açalım ve isteğin gerçekten gönderildiğinden ve doğru bir şekilde oluşturulduğundan emin olalım.

Tablo doğru bir şekilde yapıldı, otomatik olarak dolduruldu ve bu nedenle talebin gönderilmesi gerçeği şüphe götürmedi. Gerçekten de Network bölümünde görülebilir. Ancak potansiyel yokluğu, tabloda neden veri bulunmadığına bir cevap verebilir. Bu durumda, bir GET isteğinin olmamasının nedenini aramanız gerektiği açıkça ortaya çıkacaktır (olası seçenekler: gönderme için doğru tetikleyici ayarlanmamıştır; tetikleyiciyi etkinleştiren olay meydana gelmez; iş süreci hatalarla derlenmiştir).

Gerekli bilgilerin görüntülenmesinde daha fazla kolaylık sağlamak için Fetch / XHR filtresini hemen etkinleştirebilir (bu aşamada ihtiyaç duyulmayan çeşitli hizmet talepleri görüntülenmez) veya hatta anahtar kelime aramayı kullanabilirsiniz.

Headers

Burada talebi tüm detaylarıyla inceleyebilir ve doğru yapıldığından emin olabilirsiniz. Bu örnekte, Headers sekmesinde ( General -> Request URL ), istek, kullanılan parametrelerle birlikte tamamen görüntülenir.

Parametrelerin ayarlandığını doğrulayabiliriz:

_offset=0 olduğu gibi, en baştan ve girintisiz olarak istenir

olduğu gibi, en baştan ve girintisiz olarak istenir _with=1 - Ülkeler ile ilgili bilgilere ek olarak ilgili tablolardan da bilgi istenir (bu durumda 1, şehirler hakkında bilgi almak anlamına gelir)

- Ülkeler ile ilgili bilgilere ek olarak ilgili tablolardan da bilgi istenir (bu durumda 1, şehirler hakkında bilgi almak anlamına gelir) _limit=10 - istek ilk 10 öğeyle sınırlıdır

- istek ilk 10 öğeyle sınırlıdır _sort_order=ASC - artan düzende sıralanmış veriler

- artan düzende sıralanmış veriler _sort_by=name - ada göre sıralanmış veriler

Aynı parametreler Payload sekmesinde de görülebilir. Talebin bileşimini ayrıntılı olarak incelemek gerektiğinde geçerlidir. Bu genellikle, veritabanına yazmak için bir model nesnesi iletildiğinde POST istekleri gönderirken gereklidir ve yapısını ayrıntılı olarak düşünmeniz gerekir.

Preview

Ancak en büyük ilgi genellikle talebin kendisi değil, ona verilen cevap, talebin sonucudur. Preview sekmesinde yapılandırılmış bir formda görebilirsiniz.

Bu örnekte, yanıt olarak üç ülke hakkında bilgi alındığını görebilirsiniz. Ayrıca adlarını, açıklamalarını, ilgili şehirlerle ilgili verileri ve çeşitli hizmet bilgilerini (kimlik, oluşturma zamanı, değiştirme zamanı vb.) görebilirsiniz. Burada herhangi bir verinin olmaması, bu verilerin neden tabloda olmadığını da açıklayacaktır (bu, bu verilerin elde edilmesi gereken iş sürecini anlamanız gerektiği anlamına gelir). Veya tam tersi, ek verilerin varlığı, tablonun daha ayrıntılı hale getirilebileceğini açıkça gösterecektir.