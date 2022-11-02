UNIVERSITY
Hızlandırılmış Kurs 101
10 Modüller
5 haftalar

Ev ödevi

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Modül 10 için ödev

Çevrimiçi mağaza için bir mal veritabanı oluşturun. Web uygulamasının ön ucunda aşağıdakileri gerçekleştirme yeteneği uygulayın:

  • Ürün kategorilerinin bir listesini ve kategoriler arasında gezinmeyi görüntüler.
  • Ürünleri çeşitli kriterlere göre (isim, fiyat, derecelendirme) sıralamak için kontrol düğmelerini kullanın.
  • Ürünleri belirli kriterlere göre görüntüleyin (fotoğraf mevcudiyeti, stok mevcudiyeti, 8'in üzerindeki derecelendirme).
  • Bir ürün seçerken çeşitli eylemleri tetiklemek (bilgiyi aç, sepete ekle, satın almaya git).
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