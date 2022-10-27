Koşullu İfadeler. Değiştirmek

Artık dosya uzantısını biliyoruz, ancak bize uygun olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Miktar için zaten kontrol ettik, ancak burada başka bir çözüme ihtiyacımız var çünkü birkaç seçenek olabilir.

Switch bloğu

Bunun için Switch bloğunu kullanmak mantıklı olacaktır. Kullanımı If-Else benzer, ancak daha karmaşıktır ve seçenekler olarak True ve False ile sınırlı değildir.

Bunu kullanmanın ilk adımı Value giriş parametresini ayarlamaktır. Bu, genel olarak hangi seçeneklerin olabileceğini belirlemek için gereklidir (dizeler, sayılar, Enum listesinden seçim veya başka bir şey). Bizim durumumuzda, Array Element bloğunun çalışması sonucunda elde edilen Value olarak String öğesini kullanıyoruz.

Bir sonraki adım, olası seçenekleri eklemektir. Excel dosyası için "xlsx" ve resim dosyası uzantıları için çeşitli seçenekler ( jpg, jpeg, png ve diğerleri) yazalım. Ayrıca, her zaman Default seçeneği vardır, yani sunulan seçeneklerden hiçbiri uymaz. Bizim durumumuzda, seçilen dosyaların gereksinimleri karşılamadığına dair bir mesaja ( Notification ) bir çağrı atayabileceğiniz Default .





Her şey plana göre gittiyse ve dosya gerçekten istenen formattaysa, o zaman sadece ikinci dosyayı aynı şemaya göre kontrol etmek kalır, farkı mevcut seçeneklerin sayısının azalmasıdır. İlk dosya xlsx ise, ikincisinin sadece görüntü formatına uygunluğu kontrol edilmelidir. Ya da tam tersi, ilk dosya bir görüntü ise ikincisi xlsx olmalıdır.





Switch bloğunun farklı varyantlarının aynı yola yol açabileceğini unutmayın. Bizim durumumuzda, görüntü dosyasının ne tür bir uzantıya sahip olduğu önemli değildir ve sonraki rota buna bağlı olmayacaktır. Ana şey, bunun gerçekten görüntüler için seçeneklerden biri olmasıydı.

Eğitimin bu aşamasında, böyle bir şema oldukça uygulanabilir, ancak kursun sonraki modüllerinde onu nasıl daha zarif hale getireceğimizi bulacağız. Döngüler ve değişkenler kullanın, parçaları tekrarlamak için kendi iş süreçlerinizi oluşturun ve bunları ayrı bir blok olarak kullanın.