Küresel Değişkenler

Web uygulamalarını incelemenin bir sonraki adımı, veritabanındaki kayıtları düzenleme yeteneği oluşturmaktır. Bunu yapmak için global değişkenleri kullanma yeteneğine ihtiyacımız var. Bunları nasıl kullanacağımızı, neden gerekli olduklarını ve sıradan yerel değişkenlerden nasıl farklı olduklarını görelim.

Küresel ve yerel değişkenler arasındaki fark

Daha önce yerel değişkenleri zaten kullandık. Bunları kullanmanın amacı, bunları iş sürecinin bir bölümünde beyan etmek ve ardından onlardan gelen verileri başka bir bölümde kullanmaktı. Bu anlamda, global değişkenler benzer görevleri yerine getirir ancak daha ileri düzeydedir. Farklılıkları göz önünde bulundurun:

Uygulama başladığında global değişken hemen başlatılır

Tanımlama kolaylığı için kendi adı vardır

Herhangi bir iş başvurusu sürecinde mevcuttur

Uygulamanın çeşitli bileşenlerinin (arka uç, web, mobil) kendi bağımsız global değişken setlerini kullandığını hemen belirtmekte fayda var. Aynı zamanda, web uygulamaları için global değişkenlerin başlatılması, onların bir tarayıcı sekmesinde açılmasıdır. Global değişkenlerin "canlı" olduğu bu sekmededir. Aynı uygulamayı başka bir sekmede açarsanız, kendi global değişkenleri zaten ilk sekmeden bağımsız olacaktır.

Sunucu kısmı, arka uç için global değişkenleri düşünürsek, dünyanın farklı yerlerinden farklı kullanıcılar tarafından erişilse bile her bir global değişkenin tek bir kopyada var olduğundan emin olabiliriz.

Genel değişkenler oluşturma

Hemen uygulamaya geçelim ve web uygulamaları için ilk global değişkeni oluşturalım. Veritabanındaki kayıtları düzenleme olasılığını uygulamak bizim için faydalı olacaktır.





Web uygulaması genel değişkenleri ilgili sekmede yönetilir. Oraya gidelim, yeni bir değişken oluşturalım ve gerekli parametreleri dolduralım.





Değişken, uygun adın Record ID ve Integer türü olması için o anda düzenlenmekte olan kaydın kimliğini saklamayı amaçlar. Değişkenin değeri değişecektir, bu nedenle Read-only seçeneği devre dışı bırakılmalıdır. Bir Default value ayarlamak da mümkündür, ancak bu durumda bu da gerekli değildir.