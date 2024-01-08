Web Tasarımcısına Giriş

AppMaster Web Tasarımcısı nedir?

AppMaster Web Designer, AppMaster Studio'da bulunan ve tek satır kod yazmadan gelişmiş web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan görsel bir oluşturucudur.

Kapsamlı kullanıcı arayüzü özelleştirme seçeneklerine sahip platform, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sunuyor. Ayrıca dahili iş mantığı, yerel veritabanı, 3. taraf entegrasyonları ve tercih ettiğiniz ortama ultra hızlı uygulama dağıtımı gibi kapsamlı uygulama altyapılarını da destekler.

AppMaster Web Designer kimler için geliştirildi?

AppMaster, kodlamaya gerek duymadan web uygulamaları geliştirmek isteyenler için özel olarak tasarlandı. Potansiyelini kullanmak için ön uç geliştirme becerileri gerekli olmasa da, web uygulaması işlevselliğine ilişkin temel bir anlayış ve sunucu istekleri yapma ve değişkenleri kullanma becerisi önemlidir.

Teknolojiler

AppMaster Web Designer ile oluşturulan Web Uygulamaları, Vue3 çerçevesini kullanan SPA'dır (Tek Sayfa Uygulamaları). Bu tasarım, yalnızca hızlı ve duyarlı değil, aynı zamanda ölçeklenebilir uygulamaların oluşturulmasını da kolaylaştırır. İş mantığı izole edilir ve ayrı bir iş parçacığında yürütülür; böylece verimli görev yönetimi ve daha duyarlı bir arayüz sağlanır.

Ayrıca veri işleme ve karmaşık işlemler bir arka plan iş parçacığında gerçekleştirilir. Bu, uygulamanın ana yürütme iş parçacığının engellenmesini önler, yanıt verme hızını artırır ve genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirir.

Özelleştirme

AppMaster, Flexbox konseptini temel alır ve hemen hemen tüm CSS özelliklerini destekler; bu da uygulamanızın görünümünü markanıza veya tasarım tercihlerinize göre uyarlamanızı zahmetsiz hale getirir.

Üstelik AppMaster, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan son derece özelleştirilmiş ve görsel olarak çekici web uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olmak için önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan bir kitaplık ve bir tema oluşturucu sağlar.

sistem gereksinimleri

Tarayıcı

Optimum performans için modern tarayıcıların en son üç sürümünü kullanın. AppMaster, Google Chrome'da en iyi şekilde çalışır. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Chrome'a ​​geçmenizi öneririz.

Lütfen AppMaster'ın Internet Explorer'ı desteklemediğini unutmayın. AppMaster'da oluşturulan web uygulamaları modern web tarayıcılarında bulunan tüm standart özellikleri desteklemeye devam edecek olsa da sitelerin Internet Explorer'da düzgün çalışacağını garanti edemeyiz.

Ekran çözünürlükleri

AppMaster Web Designer'da en iyi deneyim için minimum ekran çözünürlüğü 1280 x 1024 olan bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar önerilir.