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AI kullanarak kodsuz uygulama geliştirmeyi güçlendirme

AppMaster.io, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.

ANNE Büyüme 41 %
Aktif kullanıcılar 28 k
Oluşturulan Uygulamalar 64 k
Aşırı Hızlı Büyüme

Kodsuz pazar, yılda ~ %26 hızla büyüyor

2024 yılına kadar, büyük kuruluşların yeni iş uygulamalarının %75'i, hem BT uygulama geliştirme hem de vatandaş geliştirme girişimleri için en az dört düşük kodlu ve kodsuz geliştirme aracı kullanacak (Gartner'a göre).

Uygulama Geliştirme Pazarı 211.7 milyar dolar CAGR 25.54% (2021)
KODSIZ Pazar 13.8 milyar dolar CAGR 26.1% (2021)

2021 4. Çeyrek için AppMaster MoM büyüme oranı

+49,66%
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Uluslararası topluluk

6 kıtadankullanıcılar

Yeni başlayanların, ajansların, SMBS'lerin ve işletmelerin tüm ürün ihtiyaçlarını kodsuz gücüyle çözmelerine yardımcı olabilecek gerçekten profesyonel bir kodsuz araç tasarladık.

AppMaster Users from 6 continents
Kullanıcıların %90,73'ü ücretsiz kanallardan
Neden zamanını harcıyorsun?

AppMaster'a yatırım yapmak için6 neden

AppMaster, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.

strateji
strateji

Açık ve ikna edici strateji.

ölçeklenebilir
ölçeklenebilir

Yüksek düzeyde ölçeklenebilir platform ve öngörülebilir finansal.

Büyüme
Büyüme

Cazip kodsuz endüstri büyümesi.

Bağımsızlık
Bağımsızlık

Başarılı AppMaster kültürü.

Liderlik
Liderlik

Deneyimli yönetim ekibi.

Görünüm
Görünüm

Üstün büyüme görünümü.

finansmanıhakkında konuşalım

Çekiş gücümüz, pazarımız, iş modelimiz ve ekip kültürümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki formu doldurun veya bir arama rezervasyonu yap kurucu ile. Sohbet etmekten mutlu!

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