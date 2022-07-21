AI kullanarak kodsuz uygulama geliştirmeyi güçlendirme

AppMaster.io, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.
2024 yılına kadar, büyük kuruluşların yeni iş uygulamalarının %75'i, hem BT uygulama geliştirme hem de vatandaş geliştirme girişimleri için en az dört düşük kodlu ve kodsuz geliştirme aracı kullanacak (Gartner'a göre).
Yeni başlayanların, ajansların, SMBS'lerin ve işletmelerin tüm ürün ihtiyaçlarını kodsuz gücüyle çözmelerine yardımcı olabilecek gerçekten profesyonel bir kodsuz araç tasarladık.
AppMaster, kod oluşturma ile yüksek etkili üretime hazır sunucu, web ve yerel mobil iş uygulamalarının oluşturulmasını hızlandıran kodsuz bir platform sağlar.
Açık ve ikna edici strateji.
Yüksek düzeyde ölçeklenebilir platform ve öngörülebilir finansal.
Cazip kodsuz endüstri büyümesi.
Başarılı AppMaster kültürü.
Deneyimli yönetim ekibi.
Üstün büyüme görünümü.