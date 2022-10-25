UNIVERSITY
Hızlandırılmış Kurs 101
8 Modüller
5 haftalar

Ev ödevi

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Modül 5 için ödev

  1. Kendi iş sürecinizi ve buna bir uç noktayı yapın (modül 4 için görevdeki iş sürecini kullanabilirsiniz).
  2. Swagger.
  3. Uç noktayı, yalnızca yetkili kullanıcıların erişebileceği şekilde yapın.
  4. Yetkisiz bir isteğin sonucunu kontrol edin.
  5. POST /Auth/ bitiş noktasını kullanarak Swagger açın. Yanıt olarak, bir yetkilendirme belirteci alın ve Authorize düğmesini tıklayarak etkinleştirin.
  6. 4. noktayı tekrarlayın, ancak yetkili kullanıcı statüsünde.
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