Ev ödevi
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Modül 5 için ödev
- Kendi iş sürecinizi ve buna bir uç noktayı yapın (modül 4 için görevdeki iş sürecini kullanabilirsiniz).
- Swagger.
- Uç noktayı, yalnızca yetkili kullanıcıların erişebileceği şekilde yapın.
- Yetkisiz bir isteğin sonucunu kontrol edin.
- POST /Auth/ bitiş noktasını kullanarak Swagger açın. Yanıt olarak, bir yetkilendirme belirteci alın ve Authorize düğmesini tıklayarak etkinleştirin.
- 4. noktayı tekrarlayın, ancak yetkili kullanıcı statüsünde.