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  • AppMaster Güvenliği

AppMaster Güvenliği

Uygulamalarınızın her zaman güvenli bir ortamda çalışacağını bilerek içiniz rahat olsun. En güvenilir ve zengin özelliklere sahip kod içermeyen ortamı sağlıyoruz.

AppMaster Security
Veri güvenliği

Tüm verilerinizi gizli ve güvende tutuyoruz

AppMaster inanılmaz derecede verimli bir geliştirme ortamı sağlar, ancak bunun şirketinizin güvenliği pahasına olamayacağını biliyoruz. Platformumuzun her zaman güvenli olacağını ve projenizi asla yavaşlatmayacağını garanti ediyoruz.

Kapsamlı günlük kaydı

Sektörün önde gelen günlük toplama ve yönetim çözümlerini kullanıyoruz. Oluşturulan uygulamalarda oturum açmak, çok ayrıntılı bir şekilde yapılandırılabilir.

Uygulama gizliliği

Bir uygulamanın verileri, uygulama düzeyinde korunur. Önceden oluşturulmuş modüller, bekleyen verileri şifreleme gibi güvenlikle ilgili görevleri basitleştirir.

Anında kurtarma

Belirli bir noktadan veri kurtarmaya erişme olanağınız vardır. Verilerinizi etkileyen bir özelliği devreye sokarsanız, verilerinizi önceki bir zamandan kurtarabilirsiniz.

Kullanıcı bilgisi

AWS'nin sıkı veri ayırma önlemlerinden yararlanıyoruz. Tüm erişimi sınırlayan ve istekler için izinleri denetleyen ve zorlayan kullanıcı verilerini şifreliyor ve ayırıyoruz.

Güvenli Kasa Depolama

Bu verileri daha yüksek seviyelerde bile korumak için sırlarınıza ve anahtarlarınıza erişimi depolamak ve sıkı bir şekilde kontrol etmek için özel bir Güvenli Kasa Depolaması kullanıyoruz.

Rol tabanlı erişim

Rol tabanlı erişim, yalnızca şirketinizdeki doğru ekip üyelerine uygulama yapma, değiştirme ve uygulama erişimi sağlar.

Kapsamlı uyumlu ortam

IDE'miz, güvenli ve uyumlu projeler oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster, tasarımı gereği güvenlikle oluşturulmuştur ve dünyanın önde gelen kurumsal düzeyde güvenlik teknolojilerini kullanır.

Amazon Web Hizmetleri

Amazon Web Hizmetleri

AppMaster, SOC 2, CSA, ISO 27001 ve daha fazlası gibi sertifikalarla uyumlu olan Amazon Web Services üzerinde çalışır.

HTTPS şifrelemesi

HTTPS şifrelemesi

AppMaster'a yapılan her bağlantı, TLS v1.3 ile HTTPS üzerinden uçtan uca şifrelenir. Tüm hizmetler ve altyapı için HTTPS'yi zorunlu tutuyoruz.

Güvenli ödemeler

Güvenli ödemeler

Stripe ile PCI-DSS bilgilerini kendimiz saklamayız. Stripe, en katı seviye olan PCI Servis Sağlayıcı Seviye 1'e göre onaylanmıştır.

Güvenlik ve uyumluluk

Yüksek kullanılabilirlik ve dayanıklılık

Sağlam çerçevemiz, mümkün olan en iyi ürünleri oluşturmaya odaklanabilmeniz için verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olan birçok özellik içerir.

Paylaşılan Sorumluluk Modeli

Paylaşılan Sorumluluk Modeli

Bileşenleri platformdan altyapıya kadar çalıştırır, yönetir ve kontrol ederiz. Kullanıcı tanımlı gizlilik kuralları ile geliştirdiğiniz uygulama ve entegrasyonların güvenliğini sağlarsınız.

Saldırı Yüzeyi Minimize Etme

Saldırı Yüzeyi Minimize Etme

Tek bir sanal sunucu içinde veritabanları için AWS RDS, güvenli DNS bölge yönetimi için Route 53, hizmet yalıtımı için VPC, hizmet yalıtımı için docker kapsayıcıları kullanıyoruz.

Giriş kontrolu

Giriş kontrolu

Tüm sistemlere erişim, varsayılan olarak reddetme ve en az ayrıcalık ilkeleriyle rol tabanlıdır. Veri sahibinin açık izni olmadan kullanıcı verilerine erişim mümkün değildir.

Yük Devretme ve Yedekleme

Yük Devretme ve Yedekleme

Sistemimiz otomatik yedeklemeler içermektedir. Bir sunucu çökerse, diğeri hemen devralır. Tüm AppMaster.io verilerini birkaç gün içinde yeni bir konumda yeniden yapılandırabiliriz.

owasp

OWASP ve Mevzuata Uygunluk

OWASP, en önemli güvenlik açıklarını takip eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. AppMaster onların tavsiyelerine uyar, böylece arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Ayrıca AppMaster, Amerikan CPA Enstitüsü endüstri standardı siber güvenlik programı SOC-2'yi aktif olarak takip etmektedir.

güvenlik Yönetimi

En iyi güvenlik yönetimi uygulamaları

Verilerinizin güvende kalması için maksimum önlem alıyoruz. Geliştirme ekiplerimizin ürününüze güvenlik eklemesine yardımcı olmak için net süreçler oluşturduk.

Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi

Geliştirme sürecimizde Bitbucket ve CI kullanıyoruz. CI, otomatik testler yürütür ve değişiklikleri hazırlama örneğine zorlayarak izleme ve kalite güvencesi sağlar.

Güvenlik Açığı Yönetimi

Güvenlik Açığı Yönetimi

Güvenlik açığını değerlendirmek ve herhangi bir güvenlik açığı ortaya çıktığında hızla yanıt vermek için kodumuzu sürekli olarak izliyoruz. Tüm modüller ve bağımlı paketler düzenli olarak güncellenir.

Olay Yönetimi

Olay Yönetimi

Bildirilen tüm güvenlik endişelerini araştırır ve gideririz. Etkilendiğinizi düşünürsek, yasal olarak zorunlu kılınan 72 saatten çok daha kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede bir güncelleme alacaksınız.

Uygulamalarınızı Hemen Oluşturmaya Başlayın

Kodsuz! Çok fazla uygulama kullanmadan! AppMaster Platformuna katılın ve ekibiniz için tek bir araçla güçlü sunucu, mobil ve web uygulamaları oluşturun.

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