AppMaster Güvenliği

Uygulamalarınızın her zaman güvenli bir ortamda çalışacağını bilerek içiniz rahat olsun. En güvenilir ve zengin özelliklere sahip kod içermeyen ortamı sağlıyoruz.
AppMaster inanılmaz derecede verimli bir geliştirme ortamı sağlar, ancak bunun şirketinizin güvenliği pahasına olamayacağını biliyoruz. Platformumuzun her zaman güvenli olacağını ve projenizi asla yavaşlatmayacağını garanti ediyoruz.
Sektörün önde gelen günlük toplama ve yönetim çözümlerini kullanıyoruz. Oluşturulan uygulamalarda oturum açmak, çok ayrıntılı bir şekilde yapılandırılabilir.
Bir uygulamanın verileri, uygulama düzeyinde korunur. Önceden oluşturulmuş modüller, bekleyen verileri şifreleme gibi güvenlikle ilgili görevleri basitleştirir.
Belirli bir noktadan veri kurtarmaya erişme olanağınız vardır. Verilerinizi etkileyen bir özelliği devreye sokarsanız, verilerinizi önceki bir zamandan kurtarabilirsiniz.
AWS'nin sıkı veri ayırma önlemlerinden yararlanıyoruz. Tüm erişimi sınırlayan ve istekler için izinleri denetleyen ve zorlayan kullanıcı verilerini şifreliyor ve ayırıyoruz.
Bu verileri daha yüksek seviyelerde bile korumak için sırlarınıza ve anahtarlarınıza erişimi depolamak ve sıkı bir şekilde kontrol etmek için özel bir Güvenli Kasa Depolaması kullanıyoruz.
Rol tabanlı erişim, yalnızca şirketinizdeki doğru ekip üyelerine uygulama yapma, değiştirme ve uygulama erişimi sağlar.
IDE'miz, güvenli ve uyumlu projeler oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster, tasarımı gereği güvenlikle oluşturulmuştur ve dünyanın önde gelen kurumsal düzeyde güvenlik teknolojilerini kullanır.
AppMaster, SOC 2, CSA, ISO 27001 ve daha fazlası gibi sertifikalarla uyumlu olan Amazon Web Services üzerinde çalışır.
AppMaster'a yapılan her bağlantı, TLS v1.3 ile HTTPS üzerinden uçtan uca şifrelenir. Tüm hizmetler ve altyapı için HTTPS'yi zorunlu tutuyoruz.
Stripe ile PCI-DSS bilgilerini kendimiz saklamayız. Stripe, en katı seviye olan PCI Servis Sağlayıcı Seviye 1'e göre onaylanmıştır.
Sağlam çerçevemiz, mümkün olan en iyi ürünleri oluşturmaya odaklanabilmeniz için verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olan birçok özellik içerir.
Bileşenleri platformdan altyapıya kadar çalıştırır, yönetir ve kontrol ederiz. Kullanıcı tanımlı gizlilik kuralları ile geliştirdiğiniz uygulama ve entegrasyonların güvenliğini sağlarsınız.
Tek bir sanal sunucu içinde veritabanları için AWS RDS, güvenli DNS bölge yönetimi için Route 53, hizmet yalıtımı için VPC, hizmet yalıtımı için docker kapsayıcıları kullanıyoruz.
Tüm sistemlere erişim, varsayılan olarak reddetme ve en az ayrıcalık ilkeleriyle rol tabanlıdır. Veri sahibinin açık izni olmadan kullanıcı verilerine erişim mümkün değildir.
Sistemimiz otomatik yedeklemeler içermektedir. Bir sunucu çökerse, diğeri hemen devralır. Tüm AppMaster.io verilerini birkaç gün içinde yeni bir konumda yeniden yapılandırabiliriz.
OWASP, en önemli güvenlik açıklarını takip eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. AppMaster onların tavsiyelerine uyar, böylece arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Ayrıca AppMaster, Amerikan CPA Enstitüsü endüstri standardı siber güvenlik programı SOC-2'yi aktif olarak takip etmektedir.
Verilerinizin güvende kalması için maksimum önlem alıyoruz. Geliştirme ekiplerimizin ürününüze güvenlik eklemesine yardımcı olmak için net süreçler oluşturduk.
Geliştirme sürecimizde Bitbucket ve CI kullanıyoruz. CI, otomatik testler yürütür ve değişiklikleri hazırlama örneğine zorlayarak izleme ve kalite güvencesi sağlar.
Güvenlik açığını değerlendirmek ve herhangi bir güvenlik açığı ortaya çıktığında hızla yanıt vermek için kodumuzu sürekli olarak izliyoruz. Tüm modüller ve bağımlı paketler düzenli olarak güncellenir.
Bildirilen tüm güvenlik endişelerini araştırır ve gideririz. Etkilendiğinizi düşünürsek, yasal olarak zorunlu kılınan 72 saatten çok daha kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede bir güncelleme alacaksınız.
Kodsuz! Çok fazla uygulama kullanmadan! AppMaster Platformuna katılın ve ekibiniz için tek bir araçla güçlü sunucu, mobil ve web uygulamaları oluşturun.