Nasıl çalışır

Kodsuz AppMaster web uygulamaları oluşturucu, yalnızca arayüz tasarımını değil aynı zamanda iş mantığını ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyonu da kapsayan uygulamalar geliştirmenize olanak tanır. AppMaster Web Designer ile tek bir araç kullanarak kolayca hızlı, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Arayüz

Web uygulamanızı AppMaster ile geliştirmek için ilk adım arayüzü tasarlamaktır. Geliştirme süreci üç düzeyde çalışmayı içerir:

Düzenler : Uygulamanızdaki her türlü ekran için şablonlar tasarlama.

: Uygulamanızdaki her türlü ekran için şablonlar tasarlama. Sayfalar : önceden tasarlanmış düzenleri kullanarak sayfalar oluşturma.

: önceden tasarlanmış düzenleri kullanarak sayfalar oluşturma. Kullanıcı Arayüzü Bileşenleri : bireysel kullanıcı arayüzü öğeleri oluşturma.

Düzen

Düzenler, bir web uygulamasının bileşenlerini düzenlemek için bir çerçeve sağlayarak tutarlı bir sayfa yapısının oluşturulmasını sağlar. Bir düzen, ilişkili web uygulaması sayfalarına uygulanan ortak bileşenleri, mantığı ve stilleri içerebilir ve farklı sayfalarda tekrarlanan öğelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Örneğin, bir web uygulaması her sayfada bir gezinme paneli gerektiriyorsa düzene bir gezinme paneli bileşeni ekleyebilirsiniz. Mizanpajda yapılan herhangi bir değişiklik otomatik olarak ilgili sayfalara uygulanacaktır. Belirli sayfaların farklı bir yapıya ihtiyacı varsa Oturum Açma ve Kayıt sayfaları gibi ek düzenler oluşturabilirsiniz.

Düzenleri kullanmanın faydaları arasında arayüz oluşturma süresinin kısaltılması, kolaylaştırılmış proje desteği ve çalışan uygulamada basitleştirilmiş değişiklikler yer alır. Ek olarak düzenler, koşullara göre sayfalara farklı düzenler atayarak A/B testini kolaylaştırır. Düzenler aracılığıyla gezinme, tam sayfanın yeniden yüklenmesini önler, yalnızca dinamik içeriği yenileyerek uygulama performansını artırır ve belleği korur.

Sayfalar

Uygulamanızın arayüzünün bir sonraki katmanı sayfalardır. Önceden oluşturulmuş düzenlere göre oluşturulurlar, kendi ayarlarına sahiptirler ve sayfanın bağlamına bağlı olarak gerekli kullanıcı arayüzü bileşenleri eklenerek genişletilirler.

Örneğin, bir web sitesi oluşturursanız, üst bilgi ve alt bilgi içeren bir düzeni tüm web uygulaması sayfalarıyla ilişkilendirebilir ve ardından her sayfada alt bilgi ve üst bilgi oluşturmadan bunları içerikle doldurabilirsiniz.

Kullanıcı Arayüzü Öğeleri

UI Öğeleri web uygulamanızın temel kurucu parçalarıdır. İçeriğinizin metin, düğmeler, resimler, tablolar ve diğerleri gibi öğelerini temsil ederler.

"Sürükle ve bırak" arayüzü ile öğeler çalışma alanına kolayca taşınabilir ve gelecekteki web uygulamasının nasıl görüneceğini anında görebilirsiniz. Atomik elementleri iç içe yerleştirerek daha karmaşık bileşenler oluşturabilirsiniz. Düzenler ve Sayfalar da dahil olmak üzere tüm uygulama parçaları kullanıcı arayüzü öğelerinden birleştirilir.

Bu nedenle, AppMaster Web App Designer, web uygulamaları oluşturmak için WYSIWYG ("Ne Görürsen Onu Alırsın") düzenleyicisi olarak sunulur.

Özelleştirme

Ayrıca, daha hızlı web uygulaması geliştirmek için, ana ve ek renkler, boyutlar, tipografi vb. gibi ortak öğe stilleri ayarlamanıza olanak tanıyan Tema oluşturucuyu kullanarak uygulamanın görünümünü özelleştirebilirsiniz.

Uygulama ayarlarında, tarayıcıda ve arama sonuçlarında bir uygulama görünümü ayarlayabilirsiniz: uygulama adı, açıklama, site simgesi.

İş mantığı

Uygulama arayüzü oluşturulduktan sonra aşağıdakileri içeren iş mantığını oluşturmaya başlayabilirsiniz:

Yerel Veritabanı Oluşturma (YAKINDA!) .

. Global Değişkenler Oluşturma.

Bileşen eylemlerini ve uygulama tetikleyicilerini yapılandırma.

Genel İş Süreçlerinin Oluşturulması.

İş süreçlerinin bir programa göre yürütülmesi (YAKINDA!) .

. Farklı diller için yerelleştirmeyi ayarlama (YAKINDA!) .

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Web uygulamanızın işlevselliğini geliştirmek için modül kitaplığımızdan üçüncü taraf hizmetlerini entegre edebilirsiniz. Burada sosyal ağ yetkilendirme modüllerini (Google, Apple, Linked In, Facebook), takvimleri, çeşitli harita modüllerini, ödeme hizmetlerini ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Mevcut entegrasyonların tam listesini AppMaster Web App Designer'ın (YAKINDA!) Modüller bölümünde bulabilirsiniz.