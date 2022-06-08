Fiyatlandırma

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Tam Özellik Listesi

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proje
Monolit Arka Uç
DDD MS Arka Ucu
internet uygulamaları
1
Mobil uygulamalar
1
Proje Geliştiricileri
1
Proje Anlık Görüntüleri
Temel Modüller
İş Modülleri
Kurumsal Modüller
Ücretli Modüller
Maksimum Kurulu Modül
3
Sunucu Uygulamaları
PostgreSQL Veritabanı
MySQL/MariaDB
MS SQL Veritabanı
Oracle Veritabanı
SQLite Veritabanı
Arka Uç Mikro Hizmetler (DDD)
Veri Modelleri
7
İş Süreçleri
10
genel değişkenler
3
Zamanlanmış Görevler
1
uç noktalar
35
Harici API İstek Tasarımcısı
Arka Uç İkili Dosyaları
Arka Uç Docker Görselleri
Arka Uç Kaynak Kodu
internet uygulamaları
Veri Modelleri (Yerel-DB)
2
Genel BP'ler
5
genel değişkenler
5
Zamanlanmış Görevler
1
SPA Modu
SSR Modu
Web Uygulaması Paketi
Web Uygulaması Kaynak Kodu
Mobil uygulamalar
Veri Modelleri (Yerel-DB)
2
genel değişkenler
5
Genel BP'ler
5
Zamanlanmış Görevler
1
Push bildirimleri
Apple AppStore Yayını
Google Play Market Yayını
Mobil Dışa Aktarma Kaynak Kodu
Mobil Paket
AppMaster Bulut
Konteynerler
1
Kapsayıcı vCPU
0.1
Konteyner RAM'i
128Mb
Veritabanı Satırları
10K
Veritabanı Depolama
100Mb
1Gb
Dosya Depolama
100Mb
özel alan
Yük dengeleyici
Veritabanı Dışa Aktarma
Dosya Depolama Dışa Aktarma
Adanmış sunucu
Hizmetler
Topluluk desteği
E-posta desteği
Öncelikli Destek
24 saat özel destek

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Özel Fiyat İste
Non-profi

Kâr amacı gütmeyen

Kiliseler, kamu hayır kurumları, gönüllü hizmetler vb.

Educational

eğitici

Araştırma enstitüleri, okullar, kolejler, üniversiteler vb.

Medical

Tıbbi

Hastaneler, sağlık ağları, ayaktan vb.

government

devlet

Uluslararası kuruluşlar, devlet müzeleri vb.

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Can I try it before paying? Ödemeden önce deneyebilir miyim?
Elbette! 1 projeyi deneyebileceğiniz 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle AppMaster 'i test edebilirsiniz. Beğendiyseniz, Faturalandırma ayarları sayfasından planınızı yükseltebilirsiniz.
Can I try it before paying? Hesap planımı istediğim zaman iptal edebilir miyim?
Hesap planınız her faturalandırma döngüsünün sonunda otomatik olarak yenilenir, ancak istediğiniz zaman yenilemeyi durdurabilirsiniz, geri ödeme yapılmaz.
Can I try it before paying? Ödeme reddedilirse ne olur?
Ödemeyi yaklaşık iki hafta boyunca 3 kez işleme koymaya çalışıyoruz. Bunu başaramazsak, aboneliğiniz iptal edilecektir.
Can I try it before paying? AppMaster ne tür bir destek sağlıyor?
Başlangıç Planı veya üstü olan hesaplara e-posta desteği ve kurumsal hesaplar için öncelikli yardım sunuyoruz. Kişisel Plan için topluluk desteği mevcuttur.
Can I try it before paying? Uygulamalarımı veya kaynak kodumu içe aktarabilir miyim?
Yalnızca Enterprise Plan'a sahip hesaplar için kullanılabilen kaynak kodu indirme. Kurumsal plan talep etmek için bizimle iletişime geçin.
Can I try it before paying? AppMaster 'in bir iş ortağı programı var mı?
AppMaster , geliştiriciler için bir iş ortağı programına sahiptir. Programımız hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun. Ayrıca, her kullanıcıya kişisel bir tavsiye bağlantısı verilir.
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