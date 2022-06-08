Fiyatlandırma

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Kâr amacı gütmeyen
Kiliseler, kamu hayır kurumları, gönüllü hizmetler vb.
eğitici
Araştırma enstitüleri, okullar, kolejler, üniversiteler vb.
Tıbbi
Hastaneler, sağlık ağları, ayaktan vb.
devlet
Uluslararası kuruluşlar, devlet müzeleri vb.
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Ödemeden önce deneyebilir miyim?
Elbette! 1 projeyi deneyebileceğiniz 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle AppMaster 'i test edebilirsiniz. Beğendiyseniz, Faturalandırma ayarları sayfasından planınızı yükseltebilirsiniz.
Hesap planımı istediğim zaman iptal edebilir miyim?
Hesap planınız her faturalandırma döngüsünün sonunda otomatik olarak yenilenir, ancak istediğiniz zaman yenilemeyi durdurabilirsiniz, geri ödeme yapılmaz.
Ödeme reddedilirse ne olur?
Ödemeyi yaklaşık iki hafta boyunca 3 kez işleme koymaya çalışıyoruz. Bunu başaramazsak, aboneliğiniz iptal edilecektir.
AppMaster ne tür bir destek sağlıyor?
Başlangıç Planı veya üstü olan hesaplara e-posta desteği ve kurumsal hesaplar için öncelikli yardım sunuyoruz. Kişisel Plan için topluluk desteği mevcuttur.
Uygulamalarımı veya kaynak kodumu içe aktarabilir miyim?
Yalnızca Enterprise Plan'a sahip hesaplar için kullanılabilen kaynak kodu indirme. Kurumsal plan talep etmek için bizimle iletişime geçin.
AppMaster 'in bir iş ortağı programı var mı?
AppMaster , geliştiriciler için bir iş ortağı programına sahiptir. Programımız hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun. Ayrıca, her kullanıcıya kişisel bir tavsiye bağlantısı verilir.
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