Fiyatlandırma

Birden çok bileşenden / modülden oluşan tek katmanlı, bağımsız bir uygulama.

Birden çok bileşenden / modülden oluşan tek katmanlı, bağımsız bir uygulama.

Bir etki alanını eşleştirmek için arka ucu modellemeye odaklanan bir yazılım tasarımı yaklaşımı.

Bir etki alanını eşleştirmek için arka ucu modellemeye odaklanan bir yazılım tasarımı yaklaşımı.

Anlık görüntü, genellikle uygulamaları ve veri korumayı test etmek için kullanılan mevcut bir projenin yeni bir örneğidir.

Anlık görüntü, genellikle uygulamaları ve veri korumayı test etmek için kullanılan mevcut bir projenin yeni bir örneğidir.

Ek ücret ödemeden temel ve iş için önceden ayarlanmış entegrasyon modüllerine erişim.

Ek ücret ödemeden temel ve iş için önceden ayarlanmış entegrasyon modüllerine erişim.

Plana dahil edilen Veri Modellerinin sayısı (veri öğelerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu düzenleyen soyut modeller).

Plana dahil edilen Veri Modellerinin sayısı (veri öğelerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu düzenleyen soyut modeller).

API İstek Tasarımcısı, API'leri tasarlamak ve belgelemek için grafiksel bir ortam sağlar.

API İstek Tasarımcısı, API'leri tasarlamak ve belgelemek için grafiksel bir ortam sağlar.

Plana dahil edilen Veri Modellerinin sayısı (veri öğelerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu düzenleyen soyut modeller).

Plana dahil edilen Veri Modellerinin sayısı (veri öğelerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu düzenleyen soyut modeller).

Tek sayfalık uygulama (SPA), geçerli web sayfasını dinamik olarak yeniden yazarak kullanıcıyla etkileşime giren bir web uygulaması veya web sitesidir.

Tek sayfalık uygulama (SPA), geçerli web sayfasını dinamik olarak yeniden yazarak kullanıcıyla etkileşime giren bir web uygulaması veya web sitesidir.

Sunucu tarafı işleme (SSR), bir uygulamanın sunucudaki HTML dosyalarını istemci için tamamen işlenmiş bir HTML sayfasına dönüştürme yeteneğidir.

Sunucu tarafı işleme (SSR), bir uygulamanın sunucudaki HTML dosyalarını istemci için tamamen işlenmiş bir HTML sayfasına dönüştürme yeteneğidir.