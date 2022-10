समापन बिंदु निर्माण

अब अपना खुद का समापन बिंदु बनाने का समय आ गया है! पिछले मॉड्यूल में, हमने पहले ही अपनी खुद की व्यावसायिक प्रक्रिया बना ली है, लेकिन अभी तक, हमें इसे व्यवहार में आज़माने का अवसर नहीं मिला है। अब हम करेंगे।

समापन बिंदु सेटअप

ऐसा करने के लिए, New Group बटन दबाकर समापन बिंदुओं का एक अलग समूह बनाना सबसे अच्छा है। आइए इसे AppMaster Course कहते हैं और इसमें एक नया समापन बिंदु जोड़ते हैं।





स्क्रीनशॉट में आवश्यक सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं और मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपको एक विधि का चयन करने की आवश्यकता है ( GET का उपयोग करना तर्कसंगत है), URL सेट करें ( module4-basic एक उदाहरण है, लेकिन आप किसी अन्य को निर्दिष्ट कर सकते हैं), और आवश्यक व्यावसायिक प्रक्रिया का चयन करें (इसे चौथे मॉड्यूल में बनाया गया था और कहा जाता है) Basic functions )।

Middleware टैब पर, आप Token Auth को तुरंत अक्षम कर सकते हैं (यह डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है) और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए इसे प्रतिबंधित किए बिना इस समापन बिंदु तक पहुंच खोल सकते हैं।

यह समापन बिंदु के निर्माण को पूरा करता है। आप एप्लिकेशन प्रकाशित कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं! यह केवल यह पता लगाने के लिए बनी हुई है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए।

कमांड लाइन का उपयोग करके इसे पहले मॉड्यूल की तरह ही करना संभव है। या, दूसरे मॉड्यूल की तरह, External API Request की क्षमताओं के माध्यम से। हालांकि, इन दोनों विकल्पों को सबसे सुविधाजनक नहीं कहा जा सकता है।

अकड़

AppMaster के पास Swagger नामक एक अधिक सुविधाजनक टूल है, जिसका हम उपयोग करेंगे।

Swagger क्या है? संक्षेप में, यह इंटरैक्टिव दस्तावेज़ीकरण बनाने के लिए उपकरणों का एक सेट है। भविष्य में, हमें इसका और अधिक विस्तार से अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। और वर्तमान चरण में, यह समझने के लिए पर्याप्त है कि Swagger हमारे आवेदन के सभी समापन बिंदुओं को देखना, उनके अनुरोध मापदंडों का अध्ययन करना और अपेक्षित प्रतिक्रिया देखना संभव बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किसी भी अनुरोध को निष्पादित करना और परिणाम जल्दी प्राप्त करना संभव बनाता है।

इसे खोलने के लिए, Preview बटन पर क्लिक करें और Project API अनुभाग में Development का चयन करें (एप्लिकेशन प्रकाशित करना न भूलें!)





खुले ब्राउज़र टैब में, हमें बनाए गए समापन बिंदु को खोजना होगा। Try it out बटन पर क्लिक करें, आवश्यक डेटा दर्ज करें, और Execute बटन पर क्लिक करके अनुरोध भेजें।





यदि सब कुछ सही ढंग से किया जाता है, तो परिणाम स्क्रीनशॉट से मेल खाएगा। उत्तर एक्स और वाई (जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और एक और विभाजन, लेकिन पहले से ही पहले दशमलव स्थान पर गोल) के साथ गणितीय कार्यों का परिणाम दिखाता है।

अगले मॉड्यूल में, हम फ्रंटएंड के निर्माण का विश्लेषण करेंगे, और हम एक वेब एप्लिकेशन बनाएंगे, और अपना सुविधाजनक एडमिन पैनल बनाएंगे।