Genel bilgi

Son modül, ilk iş sürecinin oluşturulmasıyla sona erdi. Proses mantığının nasıl oluşturulacağını, belirli girdi parametrelerini nasıl kabul edeceğimizi, hesaplamaları nasıl yapacağımızı ve bir yanıt vereceğimizi anladık. Ana soruyu cevaplamak için kalır. Oluşturulan iş süreci nasıl etkinleştirilir ve devreye alınır?

Bu sorunu çözmek için uç noktalar amaçlanmaktadır - uygulama ile etkileşimin kilit noktaları. İlk modüllerde zaten harici API'lerle etkileşime girdik. Bu, uç noktaların varlığı sayesinde mümkün oldu. Belgelerde açıklanmıştır ve onu okuduk ve belirli bir kaynağa erişim isteği göndermek için hangi yöntemin ve hangi URL'nin gerekli olduğunu anladık.

Anlamak için, belirli bir örnek kullanarak uç noktaların uygulanmasına bakalım. Üçüncü modülde veri tabanı modeli oluşturulmuştur. Aynı zamanda, tabloların oluşturulmasıyla eşzamanlı olarak, onlarla etkileşim kurmak için otomatik olarak uç noktalar oluşturuldu. Uç noktalar bölümüne (sol panelde) gidelim ve onlara bakalım.





Şehirler hakkında bilgi içeren " city " tablosu örneğinde, temel veri işlemleri için zaten 6 bitiş noktasına sahip olduğu görülebilir.

GET /city - bir tablodan tüm verileri almak

- bir tablodan tüm verileri almak GET /city/:id - belirtilen kimliğe sahip şehir hakkında veri alma

- belirtilen kimliğe sahip şehir hakkında veri alma POST /city - tabloya yeni bir kayıt ekleme

- tabloya yeni bir kayıt ekleme PUT /city/:id - kaydın tabloda belirtilen kimlikle tamamen değiştirilmesi

- kaydın tabloda belirtilen kimlikle tamamen değiştirilmesi PATCH /city/:id - tabloda belirtilen id ile bir kaydın kısmen değiştirilmesi

- tabloda belirtilen id ile bir kaydın kısmen değiştirilmesi DELETE /city/:id - belirtilen kimliğe sahip bir kaydı tablodan silme

Genel Ayarlar

Her bir uç nokta için ayarları açabilir ve daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Örneğin, GET /city/:id bitiş noktasını düşünün





Gördüğümüz resim, harici API'lere istek oluştururken gördüğümüze çok benzer. Bir durumda, yalnızca hazır bir uç noktaya eriştik ve şimdi bu uç noktayı kendimiz oluşturuyor ve yapılandırıyoruz. Yapılandırmak için şunları belirtmelisiniz:

İstek yöntemi . Bu örnekte, bu GET yöntemidir. URL iste . Sunucuya giden yolu içeren ilk kısım belirtilmedi. Tüm uygulama uç noktaları için aynıdır. Sadece bitişi ( /city ) belirtmek yeterlidir. URL parametresi de burada belirtilir. Uç nokta, belirli bir şehir hakkında bilgi almak için tasarlanmıştır, bu nedenle “:” den sonra yazılan kimliği parametre olarak iletilir. Endpoint Groups . Bu parametre, uç noktanın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez ve yalnızca kuruluşun rahatlığına yöneliktir. Tüm uç noktalar tematik gruplara (klasörler) ayrılabilir. Bu örnekte, " city " grubu, şehirlerle ilgili verilerle çalışmak için tüm uç noktaları içerir. Business Process . Bu, en önemli yapılandırma öğesidir ve uç noktaya bir istek gönderirken hiçbir şekilde görülemeyen bir şeydir. İş sürecinin göstergesi, bu son noktanın ne yapacağını belirler. Aynı zamanda, uç noktanın kendisi değişmeden kalabilir, aynı istekleri eski adresten alacak ve aynı zamanda iş süreci değiştirilirse tamamen farklı bir işlev gerçekleştirecektir. Temel veritabanı etkinlikleri için iş süreçleri otomatik olarak oluşturulur. Bunlara sistem iş süreçleri denir. Bu tür BP'ler değiştirilemez, ancak herhangi bir zamanda özel iş süreçleriyle bağımsız olarak oluşturulan BP'lerle değiştirilebilir. Input/Output variables . Oluşturulan iş süreci, çeşitli girdi ve çıktı değişkenlerini kullanır, ancak uç noktanın hepsini kullanması gerekmez. Parça, farklı uç noktaların ayrı bir değişken seti ile aynı BP'ye erişmesi için devre dışı bırakılabilir veya yapılandırılabilir. İstek ve yanıt türü ( Request / Response type ) de burada yapılandırılır. Çoğu zaman, bu tür JSON olacaktır, ancak gerekirse XML veya Render File gibi başka seçenekler de kullanılabilir (bu tür yanıt, dosyalarla çalışmak için uç noktalarda kullanılır).

Ara yazılım ayarları

Uç noktayı oluşturmak ve daha fazla kullanmak için genel ayarlar yeterlidir, ancak gerekirse ek parametreler kullanılabilir. Bunlardan en önemlisi, Middleware bir Auth jetonu ile etkinleştirilmesidir.





Kullanımı, yetkilendirilmemiş veya belirli bir gruba ait olmayan kullanıcıların bu uç noktaya erişimini reddetmenize olanak tanır (örneğin, erişim yalnızca yöneticilere verilebilir ve diğer kullanıcılar tarafından reddedilebilir).

Günlüğe kaydetme ve çıktı ayarları

Ek olarak, üstbilgileri veya istek gövdesini ek olarak günlüğe kaydetmek ve ayrıca değerleri ayarlanmamış alanları yanıttan gizlemek için Settings sekmesindeki ayarları kullanabilirsiniz.



