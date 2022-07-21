Sürükle ve bırak ile Vue3 web uygulamaları için görsel tasarımcı

Ortak arka uç tarafından yönlendirilen yönetici panelleri ve müşteri portalları gibi esnek web uygulamaları oluşturun. Hızlı ve kodsuz.
Web Uygulama Tasarımcısı'nın arkasındaki ana fikir, dakikalar içinde bir yönetici paneli, müşteriye dönük bir arayüz veya bir müşteri portalı tasarlamanıza izin vermektir.
Yeni veri modelleri ekleyin ve şemayı kaydedin, AppMaster ek çabaları en aza indirmek için otomatik olarak ilgili Web Uygulama Sayfalarını oluşturacaktır. Her Web Uygulaması, AppMaster.io platformu tarafından oluşturulan ve arka uç ikili dosyasıyla birlikte yayınlanan tek sayfalık bir VueJS uygulamasıdır.
Önceden yüklenmiş bileşenlerden oluşan geniş bir kitaplık, uygulamanızı birkaç kez daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur ve sayfa içeriğinin yüklenmesini hızlandırır. Eski tarayıcıların veya devre dışı bırakılmış JS'ye veya yavaş bir cihaza sahip kullanıcılar bile uygulamanıza erişebilir, bu da uygulamanızın UX'ini önemli ölçüde geliştirir.
Esnek iş mantığı düzenleyicisi, harika SPA web uygulamaları oluşturmanıza, bunları üçüncü taraf hizmetlerle entegre etmenize ve tek satır kod olmadan özel bileşen davranışını yönlendirmenize ve bunları hızla yönetmenize olanak tanır.
Herhangi bir dinamik web uygulamasında koşullu oluşturma çok önemlidir. AppMaster'da, ihtiyacınız olan davranışı kapsayan farklı bileşenler oluşturabilirsiniz. Ardından, uygulamanızın durumuna bağlı olarak yalnızca bazılarını oluşturabilirsiniz.
Anında iletme bildirimleri, sosyal kimlik doğrulama, e-posta vb. — iş akışınızı yüzlerce uygulama ve hizmete bağlayın veya API ile içeriğinize programlı olarak erişin.
Vue Routing, bir uygulamayı erişilebilir ve çekici kılan şeydir. Yönlendirme, modern tek sayfalık web uygulamalarının (SPA) en güçlü özelliklerinden biridir. Vue uygulaması gibi modern tek sayfalı uygulamalar, sayfanın yeniden yüklenmesi gerekmeden istemci tarafında (sunucu talep etmeden) sayfadan sayfaya geçiş yapabilir.
Saat dilimi ve yerel ayar desteği, bir kullanıcının saat dilimindeki panolardaki zamana özel verileri görüntüleyelim. Saat dilimi değerine sahip bir zaman damgası çıkarıldığında, her zaman UTC'den geçerli saat dilimine dönüştürülür ve o dilimde yerel saat olarak görüntülenir.
Vue.js, tek sayfalık uygulamalar oluşturmak için önde gelen çerçevelerden biri haline geldi. Vue.js, normalde web uygulamaları oluşturmaya dahil olan karmaşıklığın çoğunu soyutlar.
Özel bir web uygulaması, birçok sektör için iş süreçlerini otomatikleştirmenin en kolay yoludur. Appmaster ile beklentilerinizin ötesinde hedeflerinizi karşılamak için doğru uygulamayı oluşturun ve başlatın.
Güçlü dijital araçlarla güçlü ve ölçeklenebilir satış yönetimi araçları oluşturun.
Mesajlarınızı bir uygulama ile paylaşın ve çalışan deneyimini iyileştirin.
Kodsuz yazma aracı AppMaster.io ile etkileşimli dijital öğrenme içeriği oluşturun.
Herhangi bir kodlama olmadan ilgi çekici bir etkileşimli pazarlama izleme uygulaması oluşturun.
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Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.
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