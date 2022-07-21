Sürükle ve bırak ile Vue3 web uygulamaları için görsel tasarımcı

Çok çeşitli önceden yüklenmiş bileşenler

Önceden yüklenmiş bileşenlerden oluşan geniş bir kitaplık, uygulamanızı birkaç kez daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur ve sayfa içeriğinin yüklenmesini hızlandırır. Eski tarayıcıların veya devre dışı bırakılmış JS'ye veya yavaş bir cihaza sahip kullanıcılar bile uygulamanıza erişebilir, bu da uygulamanızın UX'ini önemli ölçüde geliştirir.