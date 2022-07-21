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  • Web Uygulamaları Tasarımcısı

Sürükle ve bırak ile Vue3 web uygulamaları için görsel tasarımcı

Ortak arka uç tarafından yönlendirilen yönetici panelleri ve müşteri portalları gibi esnek web uygulamaları oluşturun. Hızlı ve kodsuz.

Ücretsiz Deneme Sürümü
Real Backend
Appmaster ile güçlü SPA

Tetikleyiciler ve eylemler içeren tamamen etkileşimli Tek sayfalık bir uygulama

Web Uygulama Tasarımcısı'nın arkasındaki ana fikir, dakikalar içinde bir yönetici paneli, müşteriye dönük bir arayüz veya bir müşteri portalı tasarlamanıza izin vermektir.

PostgreSQL and project deployment to cloud service
Build web apps with AppMaster faster
Nasıl çalışır

AppMaster ile daha hızlı web uygulamaları oluşturun

Yeni veri modelleri ekleyin ve şemayı kaydedin, AppMaster ek çabaları en aza indirmek için otomatik olarak ilgili Web Uygulama Sayfalarını oluşturacaktır. Her Web Uygulaması, AppMaster.io platformu tarafından oluşturulan ve arka uç ikili dosyasıyla birlikte yayınlanan tek sayfalık bir VueJS uygulamasıdır.

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Çok çeşitli önceden yüklenmiş bileşenler
Çok çeşitli önceden yüklenmiş bileşenler Çok çeşitli önceden yüklenmiş bileşenler

Önceden yüklenmiş bileşenlerden oluşan geniş bir kitaplık, uygulamanızı birkaç kez daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur ve sayfa içeriğinin yüklenmesini hızlandırır. Eski tarayıcıların veya devre dışı bırakılmış JS'ye veya yavaş bir cihaza sahip kullanıcılar bile uygulamanıza erişebilir, bu da uygulamanızın UX'ini önemli ölçüde geliştirir.

Web Apps Designer'ı deneyin
Tetikleyiciler ve eylemler içeren tamamen etkileşimli Tek Sayfa Uygulaması (SPA)
Tetikleyiciler ve eylemler içeren tamamen etkileşimli Tek Sayfa Uygulaması (SPA) Tetikleyiciler ve eylemler içeren tamamen etkileşimli Tek Sayfa Uygulaması (SPA)

Esnek iş mantığı düzenleyicisi, harika SPA web uygulamaları oluşturmanıza, bunları üçüncü taraf hizmetlerle entegre etmenize ve tek satır kod olmadan özel bileşen davranışını yönlendirmenize ve bunları hızla yönetmenize olanak tanır.

SPA inşa et
Her bileşen için koşullu oluşturma
Her bileşen için koşullu oluşturma Her bileşen için koşullu oluşturma

Herhangi bir dinamik web uygulamasında koşullu oluşturma çok önemlidir. AppMaster'da, ihtiyacınız olan davranışı kapsayan farklı bileşenler oluşturabilirsiniz. Ardından, uygulamanızın durumuna bağlı olarak yalnızca bazılarını oluşturabilirsiniz.

Web Uygulaması Oluştur
PostgreSQL and project deployment to cloud service
Etkileşimler
Modüller ve API ile bileşen kitaplığını genişletin

Anında iletme bildirimleri, sosyal kimlik doğrulama, e-posta vb. — iş akışınızı yüzlerce uygulama ve hizmete bağlayın veya API ile içeriğinize programlı olarak erişin.

Entegrasyonları Keşfedin
Vue Router ile yerel navigasyon
Vue Router ile yerel navigasyon Vue Router ile yerel navigasyon

Vue Routing, bir uygulamayı erişilebilir ve çekici kılan şeydir. Yönlendirme, modern tek sayfalık web uygulamalarının (SPA) en güçlü özelliklerinden biridir. Vue uygulaması gibi modern tek sayfalı uygulamalar, sayfanın yeniden yüklenmesi gerekmeden istemci tarafında (sunucu talep etmeden) sayfadan sayfaya geçiş yapabilir.

Web Uygulaması Oluştur
Müşterinin bildiği yerel ayarlar ve tarih ve saat değerleri (saat dilimleri dahil)
Müşterinin bildiği yerel ayarlar ve tarih ve saat değerleri (saat dilimleri dahil) Müşterinin bildiği yerel ayarlar ve tarih ve saat değerleri (saat dilimleri dahil)

Saat dilimi ve yerel ayar desteği, bir kullanıcının saat dilimindeki panolardaki zamana özel verileri görüntüleyelim. Saat dilimi değerine sahip bir zaman damgası çıkarıldığında, her zaman UTC'den geçerli saat dilimine dönüştürülür ve o dilimde yerel saat olarak görüntülenir.

Gösterge Tablosu Oluştur
VUE.JS
Vue.js ve AppMaster.io ile Tek Sayfa Uygulaması

Vue.js, tek sayfalık uygulamalar oluşturmak için önde gelen çerçevelerden biri haline geldi. Vue.js, normalde web uygulamaları oluşturmaya dahil olan karmaşıklığın çoğunu soyutlar.

Web App Builder'a gidin

İhtiyaçlarınız için özel bir web uygulaması oluşturun

Özel bir web uygulaması, birçok sektör için iş süreçlerini otomatikleştirmenin en kolay yoludur. Appmaster ile beklentilerinizin ötesinde hedeflerinizi karşılamak için doğru uygulamayı oluşturun ve başlatın.

Satış
Satış

Güçlü dijital araçlarla güçlü ve ölçeklenebilir satış yönetimi araçları oluşturun.

Görev Takibi
Görev Takibi

Mesajlarınızı bir uygulama ile paylaşın ve çalışan deneyimini iyileştirin.

Uzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitim

Kodsuz yazma aracı AppMaster.io ile etkileşimli dijital öğrenme içeriği oluşturun.

Etkileşimli İçerik
Etkileşimli İçerik

Herhangi bir kodlama olmadan ilgi çekici bir etkileşimli pazarlama izleme uygulaması oluşturun.

Müşteri Hikayelerini Okuyun

Bilgi tabanımızla rehberlik alın

AppMaster Platformunda bir uygulama yapma sürecini açıklayan eksiksiz kılavuzlar ve izlenecek videolar için bilgi tabanımızı ziyaret edin.

Ağ uygulamaları Ağ uygulamaları Düzenler Düzenler Bileşenler Bileşenler İş mantığı İş mantığı
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"Bütçeyi 10 kattan fazla kıstık ve çözümü, AppMaster platformunu kullanarak 6 ay yerine 4 haftadan kısa sürede kullanıma sunduk." Ücretsiz Uygulama Oluşturun

SSS

AppMaster Web App Builder hakkında daha fazla bilgi edinin ve kodsuz platformumuzla nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Destek merkezimizi ziyaret edin
Tam bir SPA (Tek Sayfa Uygulaması), bir tarayıcıda çalışan tek sayfalık bir uygulamadır. Örneğin, kaynağınız için bir kullanıcı portalı veya yönetici paneli: sitede bir blog, tam teşekküllü bir CRM, vb. Bitmiş uygulama, uygun kullanıcı etkileşimi için tüm yöntemlere sahiptir: düğmeleri tıklayabilir, bilgi oluşturabilir, alabilir ve gönderebilirsiniz. , iş süreçlerini başlatın, API'yi uygulayın ve sonuçları işleyin.
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14 günlük deneme süresiyle AppMaster ile ücretsiz deneme yapın. Hazır olduğunuzda uygun ücretli planı seçebilirsiniz.

Mobil ve Web Uygulamaları Mobil ve Web Uygulamaları
Dağıt ve Yayınla Dağıt ve Yayınla
AMPS Bulut AMPS Bulut
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AppMaster Platformunun diğer özelliklerini keşfedin

Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.

Mobil Uygulama Tasarımcısı

Sürükle ve bırak ile yerel mobil uygulamalar oluşturun. Uygulamayı kişiselleştirin ve değişikliği gerçek zamanlı olarak izleyin.

Mobil Uygulama Tasarımcısı
İş Süreci Editörü

İş süreçlerini otomatikleştirmek için karmaşık iş akışlarını görsel olarak oluşturmak için araçları sürükleyip bırakın.

İş Süreci Editörü
Veritabanı Tasarımcısı

Basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle bir veritabanı tasarlayın ve tablolar arasında ilişkiler oluşturun.

Veritabanı Tasarımcısı

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o kadar kolay
Görsel olarak web uygulamaları oluşturun

Sezgisel ve kullanımı kolay aracımızla SPA'nızı oluşturun ve kullanıcılar ile dijital ürününüz arasında anlamlı etkileşimler oluşturun. Düğmeler, bileşenler ekleyin ve heyecan verici etkileşimli tel çerçeveler, uygulamalar ve prototipler oluşturun.

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