Agora é tempo de criar o seu próprio ponto final! No último módulo, já criámos o nosso próprio processo empresarial, mas até agora, não tivemos a oportunidade de o experimentar na prática. Agora vamos fazê-lo.

Configuração do endpoint

Para o fazer, é melhor criar um grupo separado de pontos finais, premindo a tecla New Group botão. Vamos chamar-lhe AppMaster Course e acrescentar-lhe um novo ponto final.





As configurações necessárias são visíveis na captura de ecrã e não devem ser difíceis. É necessário seleccionar um método (é lógico utilizar GET), definir o URL (module4-basic é um exemplo, mas pode especificar qualquer outro), e seleccionar o processo empresarial necessário (foi criado no 4º módulo e chamado Basic functions).

Na página Middleware tab, pode desactivar imediatamente Token Auth (está activado por defeito) e abrir o acesso a este ponto final sem o restringir a utilizadores autorizados.

Isto completa a criação do ponto final. Pode publicar a aplicação e utilizá-la! Resta apenas descobrir como utilizá-la.

É possível fazer isto da mesma forma que no primeiro módulo, utilizando a linha de comando. Ou, como no segundo módulo, através das capacidades do External API Request. No entanto, estas duas opções não podem ser chamadas as mais convenientes.

Swagger

AppMaster tem uma ferramenta mais conveniente chamada Swaggerque vamos utilizar.

O que é Swagger? Em suma, este é um conjunto de ferramentas para a criação de documentação interactiva. No futuro, teremos a oportunidade de a estudar com mais pormenor. E na fase actual, basta compreender que Swagger torna possível ver todos os pontos finais da nossa candidatura, estudar os seus parâmetros de pedido, e ver a resposta esperada. E o mais importante, torna possível executar qualquer pedido e obter o resultado rapidamente.

Para o abrir, clique no botão Preview e seleccione Development na secção Project API (Não se esqueça de publicar a aplicação!)





No separador do navegador aberto, temos de encontrar o parâmetro criado. Clique no separador Try it out introduzir os dados necessários, e enviar o pedido clicando no botão Execute botão.





Se tudo for feito correctamente, o resultado corresponderá à imagem do ecrã. A resposta mostra o resultado das operações matemáticas com X e Y (adição, subtracção, multiplicação, divisão, e mais uma divisão, mas já arredondada à primeira casa decimal).

No módulo seguinte, analisaremos a criação do frontend, e criaremos uma aplicação web, e faremos o nosso próprio painel de administração conveniente.