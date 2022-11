การสร้างจุดสิ้นสุด

ถึงเวลาสร้างจุดสิ้นสุดของคุณเองแล้ว! ในโมดูลที่แล้ว เราได้สร้างกระบวนการทางธุรกิจของเราเองแล้ว แต่จนถึงตอนนี้ เรายังไม่มีโอกาสทดลองใช้งานจริง ตอนนี้เราจะทำมัน

การตั้งค่าปลายทาง

ในการดำเนินการนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือสร้างกลุ่มปลายทางแยกต่างหากโดยกดปุ่ม New Group เรียกมันว่า AppMaster Course และเพิ่ม endpoint ใหม่เข้าไป





การตั้งค่าที่จำเป็นจะปรากฏในภาพหน้าจอและไม่ควรเป็นเรื่องยาก คุณต้องเลือกวิธีการ (เป็นตรรกะที่จะใช้ GET ) ตั้งค่า URL ( module4-basic เป็นตัวอย่าง แต่คุณสามารถระบุอย่างอื่นได้) และเลือกกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็น (มันถูกสร้างขึ้นในโมดูลที่ 4 และเรียกว่า Basic functions ).

บนแท็บ Middleware คุณสามารถปิดใช้งาน Token Auth ได้ทันที (เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) และเปิดการเข้าถึงปลายทางนี้โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

เสร็จสิ้นการสร้างจุดสิ้นสุด คุณสามารถเผยแพร่แอปพลิเคชันและใช้งานได้! ยังคงเป็นเพียงการหาวิธีใช้งานเท่านั้น

สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกับโมดูลแรก โดยใช้บรรทัดคำสั่ง หรือเช่นเดียวกับในโมดูลที่สอง ผ่านความสามารถของ External API Request อย่างไรก็ตามตัวเลือกทั้งสองนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าสะดวกที่สุด

ผยอง

AppMaster มีเครื่องมือที่สะดวกกว่าที่เรียกว่า Swagger ซึ่งเราจะใช้

Swagger คืออะไร? โดยสรุปแล้ว นี่คือชุดเครื่องมือสำหรับสร้างเอกสารโต้ตอบ ในอนาคตเราจะมีโอกาสศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และในขั้นตอนปัจจุบัน ก็เพียงพอแล้วที่จะเข้าใจว่า Swagger ทำให้สามารถดูจุดสิ้นสุดทั้งหมดของแอปพลิเคชันของเรา ศึกษาพารามิเตอร์คำขอ และดูการตอบสนองที่คาดหวัง และที่สำคัญที่สุดคือทำให้สามารถดำเนินการตามคำขอใด ๆ และได้รับผลอย่างรวดเร็ว

หากต้องการเปิด ให้คลิกปุ่ม Preview แล้วเลือก Development ในส่วน Project API (อย่าลืมเผยแพร่แอป!)





ในแท็บเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่ เราต้องค้นหาปลายทางที่สร้างขึ้น คลิกที่ปุ่ม Try it out ป้อนข้อมูลที่จำเป็น และส่งคำขอโดยคลิกที่ปุ่ม Execute





หากทำทุกอย่างถูกต้อง ผลลัพธ์จะตรงกับภาพหน้าจอ คำตอบแสดงผลของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ด้วย X และ Y (การบวก การลบ การคูณ การหาร และการหารอีกหนึ่งส่วน แต่ปัดเศษเป็นทศนิยมตำแหน่งแรกแล้ว)

ในโมดูลถัดไป เราจะวิเคราะห์การสร้างส่วนหน้า และเราจะสร้างเว็บแอปพลิเคชัน และสร้างแผงการดูแลระบบที่สะดวกสบายของเราเอง