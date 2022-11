Creazione di endpoint

Ora è il momento di creare il proprio endpoint! Nell'ultimo modulo abbiamo già creato il nostro processo aziendale, ma finora non abbiamo avuto l'opportunità di provarlo nella pratica. Ora lo faremo.

Impostazione dell'endpoint

Per fare ciò, è meglio creare un gruppo separato di endpoint, premendo il pulsante New Group . Chiamiamolo AppMaster Course e aggiungiamo ad esso un nuovo endpoint.





Le impostazioni necessarie sono visibili nella schermata e non dovrebbero essere difficili. È necessario selezionare un metodo (è logico utilizzare il metodo GET), impostare il parametro URL (module4-basic è un esempio, ma si può specificare qualsiasi altro) e selezionare il processo aziendale richiesto (è stato creato nel quarto modulo e si chiama Basic functions).

Nella scheda Middleware è possibile disabilitare immediatamente Token Auth (è abilitato per impostazione predefinita) e aprire l'accesso a questo endpoint senza limitarlo agli utenti autorizzati.

Questo completa la creazione dell'endpoint. È possibile pubblicare l'applicazione e utilizzarla! Resta solo da capire come usarla.

È possibile farlo come nel primo modulo, utilizzando la riga di comando. Oppure, come nel secondo modulo, attraverso le funzionalità del file External API Request. Tuttavia, entrambe queste opzioni non possono essere definite le più convenienti.

Swagger

AppMaster ha uno strumento più comodo chiamato Swagger, che utilizzeremo.

Che cos'è Swagger? In breve, si tratta di un insieme di strumenti per la creazione di documentazione interattiva. In futuro avremo modo di studiarlo più in dettaglio. Per ora è sufficiente capire che Swagger permette di vedere tutti gli endpoint della nostra applicazione, di studiarne i parametri di richiesta e di vedere la risposta attesa. E soprattutto, permette di eseguire qualsiasi richiesta e di ottenerne rapidamente il risultato.

Per aprirla, fare clic sul pulsante Preview e selezionare Development nella sezione Project API (non dimenticare di pubblicare l'applicazione!).





Nella scheda del browser aperta, dobbiamo trovare l'endpoint creato. Fare clic sul pulsante Try it out inserire i dati richiesti e inviare la richiesta facendo clic sul pulsante Execute e inviare la richiesta facendo clic sul pulsante





Se tutto è stato fatto correttamente, il risultato corrisponderà alla schermata. La risposta mostra il risultato delle operazioni matematiche con X e Y (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e un'altra divisione, ma già arrotondata alla prima cifra decimale).

Nel prossimo modulo analizzeremo la creazione del frontend e creeremo un'applicazione web, realizzando il nostro comodo pannello di amministrazione.