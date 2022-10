Endpunkt-Erstellung

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren eigenen Endpunkt zu erstellen! Im letzten Modul haben wir bereits unseren eigenen Geschäftsprozess erstellt, aber bisher hatten wir noch keine Gelegenheit, ihn in der Praxis auszuprobieren. Jetzt werden wir es tun.

Endpunkt einrichten

Um dies zu tun, ist es am besten, eine separate Gruppe von Endpunkten zu erstellen, indem Sie die New Group Schaltfläche. Nennen wir sie AppMaster Course und fügen ihr einen neuen Endpunkt hinzu.





Die notwendigen Einstellungen sind auf dem Screenshot zu sehen und sollten nicht schwierig sein. Sie müssen eine Methode auswählen (es ist logisch, dass Sie GET), setzen Sie die URL (module4-basic ist ein Beispiel, aber Sie können auch einen anderen angeben), und wählen Sie den erforderlichen Geschäftsprozess (er wurde im vierten Modul erstellt und heißt Basic functions).

Auf der Registerkarte Middleware können Sie sofort die Option Token Auth (es ist standardmäßig aktiviert) und den Zugang zu diesem Endpunkt öffnen, ohne ihn auf autorisierte Benutzer zu beschränken.

Damit ist die Erstellung des Endpunkts abgeschlossen. Sie können die Anwendung veröffentlichen und nutzen! Es bleibt nur noch herauszufinden, wie man sie benutzt.

Dies ist auf dieselbe Weise möglich wie im ersten Modul, nämlich über die Befehlszeile. Oder, wie im zweiten Modul, über die Fähigkeiten der External API Request. Allerdings sind diese beiden Möglichkeiten nicht die bequemsten.

Swagger

AppMaster hat ein bequemeres Werkzeug namens Swagger, das wir verwenden werden.

Was ist Swagger? Kurz gesagt, handelt es sich um eine Reihe von Werkzeugen zur Erstellung interaktiver Dokumentation. In der Zukunft werden wir die Gelegenheit haben, sie genauer zu studieren. Zum jetzigen Zeitpunkt genügt es zu wissen, dass Swagger es ermöglicht, alle Endpunkte unserer Anwendung zu sehen, ihre Anfrageparameter zu studieren und die erwartete Antwort zu sehen. Und das Wichtigste ist, dass es möglich ist, jede Anfrage auszuführen und das Ergebnis schnell zu erhalten.

Um sie zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Preview und wählen Sie Development im Abschnitt Project API (Vergessen Sie nicht, die Anwendung zu veröffentlichen!)





In der geöffneten Browser-Registerkarte müssen wir den erstellten Endpunkt finden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Try it out Schaltfläche, geben Sie die erforderlichen Daten ein und senden Sie die Anfrage durch Klicken auf die Execute Schaltfläche.





Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird das Ergebnis mit dem Screenshot übereinstimmen. Die Antwort zeigt das Ergebnis der mathematischen Operationen mit X und Y (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und eine weitere Division, aber bereits auf die erste Dezimalstelle gerundet).

Im nächsten Modul werden wir uns mit der Erstellung des Frontends befassen, eine Webanwendung erstellen und ein eigenes, komfortables Adminpanel einrichten.