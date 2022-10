さて、いよいよ独自のエンドポイントを作成しましょう。最後のモジュールでは、すでに独自のビジネスプロセスを作成しましたが、これまでのところ、それを実際に試す機会がありませんでした。これから、それを実行します。

エンドポイントの設定

これを行うには、エンドポイントの個別のグループを作成するのがベストです。 New Groupボタンを押します。それを AppMaster Courseと呼び、そこに新しいエンドポイントを追加します。





必要な設定はスクリーンショットで見ることができ、難しいことではありません。メソッドを選択し (論理的には GETを設定します。 URL(module4-basic は例ですが、その他を指定することもできます)、必要なビジネス・プロセスを選択します(4番目のモジュールで作成され、Basic functions と呼ばれています)。

を選択します。 Middlewareタブで、すぐに無効化することができます。 Token Auth(デフォルトでは有効になっています) を無効にし、許可されたユーザーに制限することなく、このエンドポイントへのアクセスを開放することができます。

これで、エンドポイントの作成は完了です。アプリケーションを公開し、利用することができますあとは使い方を考えるだけです。

これは、最初のモジュールと同じように、コマンドラインを使用して行うことが可能です。あるいは、2番目のモジュールのように External API Request.しかし、これらのオプションはどちらも最も便利なものとは言えません。

スワッガー

AppMaster というもっと便利なツールがあります。 Swaggerという便利なツールがあります。

とは何ですか? Swagger?簡単に言うと、インタラクティブなドキュメントを作成するためのツール群です。将来的には、もっと詳しく勉強する機会があると思います。そして現段階では、Swagger を使うと、アプリケーションのすべてのエンドポイントを見ることができ、そのリクエストパラメータを調べ、期待されるレスポンスを見ることができるということを理解すれば十分でしょう。そして最も重要なことは、どんなリクエストでも実行し、結果を素早く得ることができることです。

を開くには、Preview ボタンをクリックし、Project API セクションでDevelopment を選択します (アプリを公開することを忘れないでください!)。





開いているブラウザのタブで、作成したエンドポイントを探さなければなりません。をクリックします。 Try it outボタンをクリックして、必要なデータを入力し、リクエストを送信するには Executeボタンをクリックします。





すべてが正しく行われた場合、結果はスクリーンショットと一致します。答えは、XとYを使った数学的演算の結果を示しています(加算、減算、乗算、除算、さらにもう1つの除算、ただしすでに小数点第1位で丸め込まれています)。

次のモジュールでは、フロントエンドの作成を分析し、Webアプリケーションを作成し、独自の便利な管理パネルを作成します。