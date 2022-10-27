Yeni modülde, iş süreçlerinin olanaklarını keşfetmeye devam edeceğiz. Basit matematiksel işlemlerden daha karmaşık durumları çözeceğiz. Karşılaştırma, dallanma ve döngülerin işleyişini inceleyeceğiz. Ayrıca dosyalarla nasıl çalışacağımızı ve içeriklerini nasıl analiz edeceğimizi öğreneceğiz.

Bunu yapmak için görevimizin kendi sosyal ağımızı geliştirmek olduğunu hayal edin. Tabii ki hepsi bir anda değil, kullanıcı profili tasarımı yeterli olacaktır.

Genel tasarım

Genel tasarımla başlayalım. Sayfayı tasarlamamız ve gerekli öğeleri eklememiz gerekiyor. 6. modüldeki çalışma sırasında benzer bir sorun zaten çözüldü, bu yüzden tüm adımları tekrar açıklamayacağız. Bu, bilgiyi pratikte pekiştirmek için başka bir fırsat olsun.

Bir kullanıcının profiline bir avatar ekleyebileceğini, bir giriş belirtebileceğini ve ayrıca biyografik bilgileri doldurabileceğini hayal edin. Ancak bir koşul vardır - doğrudan girilemezler (tüm giriş alanları Disabled = true parametresine sahiptir); dosyalardan yüklenmeleri gerekir.

dosya seçici

Filepicker bloğu, AppMaster dosyalarla çalışmak için kullanılabilir. Çoğu durumda harikadır ve çeşitli ayarlar belirlemenize ve görünümü seçmenize olanak tanır. Ancak, onu kullanma gerçeği, uygulamayı planladığınız tasarım için uygun olmayabilir. Bu nedenle, örneğimizde farklı bir yöntem kullanacağız ve Dosya Filepicker olmadan ve hatta herhangi bir açık düğme olmadan dosya yükleme yeteneği oluşturacağız.

Bunu yapmak için ana kapsayıcıdaki Container onClick tetikleyicisini kullanacağız. Kapsayıcıya veya öğesine yapılan herhangi bir tıklama bu iş sürecini başlatacaktır. Ve dosyaları seçerek başlamalıyız. Bunu yapmak için Select Files bloğunu kullanacağız. Özelliği, bu bloğun yürütülmesi için kullanıcının katılımını gerektirmesidir. İşlem, yalnızca kullanıcı dosyaları seçtikten sonra devam edecektir. Birden fazla dosya seçebilmek için Max files = 99 parametresini ayarlayın.

Plan, kullanıcının aynı anda iki dosya göndermesidir. İlki, avatar olarak ayarlanacak bir görüntüdür. İkincisi, verilerin geri kalanıyla birlikte bir Excel (xlsx) dosyasıdır.