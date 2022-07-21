En sevdiğiniz araçlara bağlanın

Platformda, AppMaster ekibi tarafından oluşturulan birçok modül ve Slack, Stripe gibi üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon, sosyal ağlar Facebook ve LinkedIn üzerinden yetkilendirme ve çok daha fazlası için modüller bulunmaktadır. Entegrasyonların listesi sürekli güncellenir. Uygun bir entegrasyon bulamadıysanız, gerekli modülü eklemek için bir istek bırakın.