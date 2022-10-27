Her dosya, ayrı parametrelere ayrıştırılabilen bir model olarak sunulur.

dosya modeli

Bunu yapmak için Expand File bloğunu kullanın. Bununla dosya boyutunu ( Size ), içeriğini ( Bytes ), adını ( Name ) ve diğer parametreleri bulabiliriz.

Yalnızca iki dosya vardır, bu nedenle karmaşık kontrol döngüleri oluşturmaya gerek yoktur; diziden ilk dosyayı alıp oradan başlayabiliriz. Bunu yapmak için, dizin 0'a sahip tanıdık Array Element bloğunu kullanırız ve ortaya çıkan dosyayı genişletiriz.





Dosya adını öğrendikten sonra bir sonraki adıma geçiyoruz - uzantısını belirleme.

Dizelerle çalışma

Bunu yapmak için dizelerle ( String ) çalışmak için bloklara ihtiyacınız var. Genel listeleri Functions - String bölümünde bulunur ve string işleme ile ilgili herhangi bir görevi çözebilirler. Dizeler oluşturabilir, bunları birleştirebilir, uzunluklarını öğrenebilir, fazlalıkları kesebilir, parçalara ayırabilir, kısmi değiştirmeler gerçekleştirebilir, belirli karakterlerin veya ifadelerin yerini bulabilir, büyük/küçük harf değişikliği yapabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Tüm olasılıklar üzerinde durmayacağız. Çoğu, bloğun adından oldukça açıktır ve ayrıntılı bilgi için belgeler vardır. Bunun yerine, durumumuz için belirli bir örneğe bakalım.

Görevimiz dosya uzantısını bulmak. Her dosyanın adının sonunda bir noktadan sonra yazıldığını biliyoruz. Bu nedenle, nokta karakterini ayırıcı olarak kullanarak ad dizesini ayrı parçalara bölersek, verilen dosya uzantısına sahip bir dize alabiliriz.

Bunun için Split String bloğunu kullanıyoruz. Girdi parametreleri olarak bir dize (dosya adı) ve bir sınırlayıcı (“.”) alır ve çıktı olarak bir dizi dizi döndürür.

Çoğu durumda, ortaya çıkan dizi iki öğeden oluşacaktır: ilki dosya adını, ikincisi ise uzantısını içerecektir. Ancak yine de, dosya adında farklı konumlarda noktaların oluşacağı (kullanımları yasak değildir) durumlar mümkündür, bu da öğe sayısının değişebileceği anlamına gelir. Ancak, uzantının her zaman dizinin son öğesinde olacağından emin olabiliriz, bu nedenle geriye sadece onu elde etmek kalır.

Bunu yapmak için toplam dizi elemanı sayısını ( Array Size bloğu) belirliyoruz. Son öğeyi elde etmek için, dizinine göre başvurmanız gerekir. Numaralandırma sıfırdan başlar, bu yüzden toplam sayıdan 1 çıkarırız ( Subtract bloğu) ve son elemanın sıra numarasını alırız. Bundan sonra, geriye kalan tek şey onu diziden almaktır ( Array Element bloğu).







