Creación de puntos finales

¡Ahora es el momento de crear tu propio endpoint! En el último módulo, ya hemos creado nuestro propio proceso de negocio, pero hasta ahora, no hemos tenido la oportunidad de probarlo en la práctica. Ahora lo haremos.

Configuración del endpoint

Para ello, lo mejor es crear un grupo separado de endpoints pulsando el botón New Group botón. Vamos a llamarlo AppMaster Course y añadamos un nuevo endpoint a él.





Los ajustes necesarios son visibles en la captura de pantalla y no deberían ser difíciles. Hay que seleccionar un método (lo lógico es utilizar GET), establecer el URL (module4-basic es un ejemplo, pero puedes especificar cualquier otro), y seleccionar el proceso de negocio requerido (fue creado en el 4º módulo y llamado Basic functions).

En la pestaña Middleware puede desactivar inmediatamente Token Auth (está activado por defecto) y abrir el acceso a este endpoint sin restringirlo a los usuarios autorizados.

Esto completa la creación del endpoint. Ya puedes publicar la aplicación y utilizarla. Sólo queda averiguar cómo utilizarla.

Es posible hacer esto de la misma manera que en el primer módulo, utilizando la línea de comandos. O, como en el segundo módulo, a través de las capacidades del módulo External API Request. Sin embargo, ambas opciones no pueden considerarse las más convenientes.

Swagger

AppMaster tiene una herramienta más conveniente llamada Swagger, que es la que utilizaremos.

¿Qué es Swagger? En resumen, se trata de un conjunto de herramientas para crear documentación interactiva. En el futuro, tendremos la oportunidad de estudiarlo con más detalle. Y en la etapa actual, es suficiente para entender que Swagger hace posible ver todos los puntos finales de nuestra aplicación, estudiar sus parámetros de solicitud, y ver la respuesta esperada. Y lo más importante, permite ejecutar cualquier petición y obtener el resultado rápidamente.

Para abrirla, haz clic en el botón Preview y selecciona Development en la sección Project API (¡No olvides publicar la aplicación!)





En la pestaña abierta del navegador, tenemos que encontrar el endpoint creado. Haga clic en el botón Try it out e introducir los datos necesarios, y enviar la solicitud haciendo clic en el botón Execute botón.





Si todo se hace correctamente, el resultado coincidirá con la captura de pantalla. La respuesta muestra el resultado de las operaciones matemáticas con X e Y (suma, resta, multiplicación, división y una división más, pero ya redondeada al primer decimal).

En el siguiente módulo, analizaremos la creación del frontend, y crearemos una aplicación web, y haremos nuestro propio y conveniente panel de administración.