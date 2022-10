শেষবিন্দু সৃষ্টি

এখন আপনার নিজের শেষ পয়েন্ট তৈরি করার সময়! শেষ মডিউলে, আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া তৈরি করেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত, আমরা অনুশীলনে এটি চেষ্টা করার সুযোগ পাইনি। এখন আমরা এটা করব।

এন্ডপয়েন্ট সেটআপ

এটি করার জন্য, New Group বোতাম টিপে শেষ পয়েন্টগুলির একটি পৃথক গ্রুপ তৈরি করা ভাল। আসুন এটিকে AppMaster Course বলি এবং এতে একটি নতুন এন্ডপয়েন্ট যোগ করি।





প্রয়োজনীয় সেটিংস স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান এবং কঠিন হওয়া উচিত নয়। আপনাকে একটি পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে (এটি GET ব্যবহার করা যৌক্তিক), URL সেট করতে হবে ( module4-basic একটি উদাহরণ, তবে আপনি অন্য কোনও নির্দিষ্ট করতে পারেন), এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া নির্বাচন করতে হবে (এটি 4 ম মডিউলে তৈরি করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল Basic functions )।

Middleware ট্যাবে, আপনি অবিলম্বে Token Auth অক্ষম করতে পারেন (এটি ডিফল্টরূপে সক্রিয় থাকে) এবং অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের কাছে সীমাবদ্ধ না রেখে এই এন্ডপয়েন্টে অ্যাক্সেস খুলতে পারেন।

এটি শেষ বিন্দু তৈরি সম্পূর্ণ করে। আপনি অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশ এবং এটি ব্যবহার করতে পারেন! এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা কেবলমাত্র রয়ে গেছে।

কমান্ড লাইন ব্যবহার করে প্রথম মডিউলের মতো একইভাবে এটি করা সম্ভব। অথবা, দ্বিতীয় মডিউলের মতো, External API Request ক্ষমতার মাধ্যমে। যাইহোক, এই বিকল্প দুটি সবচেয়ে সুবিধাজনক বলা যাবে না.

সোয়াগার

AppMaster একটি আরও সুবিধাজনক টুল রয়েছে যার নাম Swagger , যা আমরা ব্যবহার করব।

Swagger কি? সংক্ষেপে, এটি ইন্টারেক্টিভ ডকুমেন্টেশন তৈরির জন্য সরঞ্জামগুলির একটি সেট। ভবিষ্যতে, আমরা আরও বিস্তারিতভাবে এটি অধ্যয়ন করার সুযোগ পাব। এবং বর্তমান পর্যায়ে, এটি বোঝার জন্য যথেষ্ট যে Swagger আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত শেষ পয়েন্ট দেখা, তাদের অনুরোধের পরামিতিগুলি অধ্যয়ন করা এবং প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখতে সক্ষম করে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটি যে কোনও অনুরোধ কার্যকর করা এবং দ্রুত ফলাফল পাওয়া সম্ভব করে তোলে।

এটি খুলতে, Preview বোতামে ক্লিক করুন এবং Project API বিভাগে Development নির্বাচন করুন (অ্যাপটি প্রকাশ করতে ভুলবেন না!)





ওপেন ব্রাউজার ট্যাবে, আমাদের তৈরি এন্ডপয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে। Try it out বোতামে ক্লিক করুন, প্রয়োজনীয় ডেটা লিখুন এবং Execute বাটনে ক্লিক করে অনুরোধ পাঠান।





সবকিছু সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে, ফলাফলটি স্ক্রিনশটের সাথে মিলবে। উত্তরটি X এবং Y সহ গাণিতিক ক্রিয়াকলাপের ফলাফল দেখায় (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং আরও একটি ভাগ, তবে ইতিমধ্যে প্রথম দশমিক স্থানে বৃত্তাকার)।

পরবর্তী মডিউলে, আমরা ফ্রন্টএন্ড তৈরির বিশ্লেষণ করব, এবং আমরা একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব, এবং আমাদের নিজস্ব সুবিধাজনক অ্যাডমিন প্যানেল তৈরি করব।