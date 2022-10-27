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Hızlandırılmış Kurs 101
8 Modüller
5 haftalar

Ev ödevi

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Modül 6 için ödev

  1. Bir hesaplama sayacı ekleyin. Değerini yayınlanan uygulamada görüntüleyin.
  2. İş sürecini, sunucuya istek göndermek için uç noktaları kullanmadan tüm hesaplamaların yalnızca ön uçta gerçekleştirileceği şekilde değiştirin.
  3. Değerlerden herhangi biri (X veya Y) girilmemişse Calculate düğmesine basmayı yasaklayın. Bunu düğmenin görünümünde görüntüleyin.
  4. Tetikleyicileri, yeni bir X veya Y girildiğinde Calculate düğmesine tıklamak zorunda kalmadan hesaplamanın otomatik olarak başlaması için ayarlayın.
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