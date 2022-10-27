Ev ödevi
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Modül 6 için ödev
- Bir hesaplama sayacı ekleyin. Değerini yayınlanan uygulamada görüntüleyin.
- İş sürecini, sunucuya istek göndermek için uç noktaları kullanmadan tüm hesaplamaların yalnızca ön uçta gerçekleştirileceği şekilde değiştirin.
- Değerlerden herhangi biri (X veya Y) girilmemişse Calculate düğmesine basmayı yasaklayın. Bunu düğmenin görünümünde görüntüleyin.
- Tetikleyicileri, yeni bir X veya Y girildiğinde Calculate düğmesine tıklamak zorunda kalmadan hesaplamanın otomatik olarak başlaması için ayarlayın.