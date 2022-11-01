Kayıtları düzenleme

Artık düzenlemeye başlamaya hazırız. Bunu şehirler içeren bir tablo örneğini kullanarak yapalım. Belki bir şehir nüfus hakkında güncel bilgiler aldı, bilgi açıklaması değişti, hatta adı bile değişti. Bunu yapmak için, tabloda kalıcı pencereyi açacak bir düğme oluşturmamız ve ayrıca düzenlemenin gerçekleştirileceği kalıcı pencerenin kendisini oluşturmamız gerekiyor.

Kayıtları düzenlemek için modal

Genel olarak, bu süreç, yeni kayıtların orijinal oluşturulmasının nasıl gerçekleştirildiğine çok benzer. Ayrıca orada bir düğmeye bastık ve gerekli verileri dolduran kalıcı bir pencere belirdi. Ancak modda tüm girdi alanları oluşturulurken boştu; oluşturduğumuz gönderinin kimliğini bilmemize gerek yoktu. Tüm veriler ya manuel olarak doldurulmuş ya da otomatik olarak atanmıştır. Şimdi, düzenleme için kesin olarak tanımlanmış bir kayıt açmanız ve tam olarak verilerini almanız gerekiyor.





Düzenleme düğmesini ayarlayarak başlayalım. Görevi, posta kimliğini global değişkene yazmak ve kalıcı bir düzenleme penceresi açmak olacaktır. İlgili iş sürecini oluşturalım. Oluşturulan global değişkenin, benzersiz adı altında genel blok listesinde olduğunu görebilirsiniz.





Bundan sonra, kalıcı düzenleme penceresinin kendisini yapılandırmanız gerekir. Görsel olarak, veritabanına yeni kayıtlar eklemek için daha önce oluşturulan kalıcı pencereden hiçbir şeyde (isim hariç) farklı değildir. Temel fark, pencere açıldığında başlatılması gereken iş sürecinde yatmaktadır.





Görevi, yeni bir şehrin kaydını oluştururken daha önce yapılanların neredeyse bir ayna görüntüsüdür. Şehir kimliğini global bir değişkenden almak, veri tabanından bilgi almak ve uygun giriş alanlarına dağıtmak gerekiyor.









Yama kaydı

Bundan sonra, yalnızca yeni bir şehir oluşturmak için kullanılana benzer bir iş süreci oluşturarak Save düğmesini yapılandırmak kalır. Tek fark, global bir değişkenden bir kimliğin kullanılması ve POST yerine PATCH istek tipinin kullanılmasıdır.





Artık düzenle butonuna tıkladığınızda, veri tabanından istediğiniz kayıtla ilgili detaylı bilgileri açabilir, herhangi bir alanı değiştirebilir ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Global değişkenlerin kullanımı, o anda hangi kaydın düzenlenmesi gerektiği ile ilgili bilgileri kaydetmemize, kimliğini kaydetmemize ve gerekirse ona başvurmamıza izin verdi. Aynı zamanda global değişkenler sayesinde uygulamanın hızı artar çünkü aksi takdirde bu verileri veritabanına kaydetmek ve ona ek isteklerde bulunmak gerekecektir.